-TEK YÖNLÜ SERVİSE İPTAL DAVASI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Tüketici Hakları Derneği, otobüs firmalarının şehir içi servis araçlarının AŞTİ'den semtlere yolcu taşımasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra yaptığı açıklamada, otobüs firmalarının şehir içi servislerinin kaldırılmasıyla vatandaşların milyarlarca lira zarara uğratıldığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), 17 Şubat 2005 tarihinde servis araçlarının kaldırılması yönünde karar aldığını anımsatan Çakar, bu kararın Ankara 2. İdare Mahkemesince iptal edildiğini, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin iptal kararını uygulamadığını öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 11 Nisan 2011 ve 9 Mayıs 2011 tarihlerinde servis araçlarının yalnızca AŞTİ'den semtlere yolcu taşımasına yönelik tek yönlü karar aldığını belirten Çakar, dernek olarak bu kararların iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtıklarını söyledi. Çakar, ''Bugüne kadar milyonlarca tüketicinin hakkını gasp eden ve tüketicileri telafisi mümkün olmayan zararlara uğratan yargı kararlarının gereğini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, hukuka ve tüketicilerin daha önceki haklarına aykırı kararlar almıştır'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı tek taraflı kararının da uygulama açısından engellerle dolu olduğunu iddia eden Çakar, servis yapacak araçlara aylık 500 ile bin 500 tam bilet karşılığında izin verildiğini, bu koşul ile de kararın uygulanamaz hale geldiğini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini tüketici haklarına, yargı kararlarına, yasalara ve kazanılmış haklara saygılı olmaya ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmeye çağırdıklarını ifade eden Çakar, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların zararlarını karşılaması gerektiğini söyledi.