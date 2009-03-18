‘Tek yol tüketicilerin alım gücünü artırmak’

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, hükümetin, krizle gerçekten mücadele etmek istiyorsa tüketicilerin alım gücünü artırması gerektiğini belirtti.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, küresel krizin etkilerini azaltmaya dönük 4. önlem paketini eleştirirken, krizle mücadele konusunda ilk olarak vatandaşın alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.



Bu kapsamda istihdamı artırıcı ve yoksulluğu azaltıcı kalıcı önlemler alınması gerektiğini belirten Çetin, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.



Kredi kartı ve tüketici kredi borçları için ödeme kolaylığı sağlayacak yasal düzenlemenin acilen yapılması gerektiğine işaret eden Çetin, tüketicileri doğrudan etkileyecek programların uygulanması gerektiğini kaydetti. TÜDEF Başkanı Çetin, şöyle devam etti:



"Hükümetin gözleri bozuk, krize şaşı bakıyor. Son ekonomik paket bunun en bariz göstergesidir. Fabrikalar durmadan işçi çıkarıyor. Bırakın, gece, pazar ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapmayı, çoğu fabrika kapanıyor. Üretimler her geçen gün azalıyor. Getirilen enerji teşviki bu anlamıyla bir ironi ve kara mizah ürünüdür.



Tüketiciler bırakın 150 metrekare üzerinde rezidans almayı eşyalarını yenilemeyi, araba almayı, yiyecek içecek bulamıyorlar. Bu nedenle KDV, ÖTV indirimi yerel seçimlere yönelik bir göz boyamadır. Bu önlemler aç, işsiz, borca batmış, iflas etmiş, cinnet geçiren tüketicilerle alay etmektir."

