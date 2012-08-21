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Dünya

'Tek yapabildiğimiz dua etmek'

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın bütün çabalara rağmen durdurulamadı

21 Ağustos 2012 17:29

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın söndürülemiyor. Yangının etkilediği 3 kasabadan binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın bütün çabalara rağmen durdurulamadı.

Yangının etkilediği Manton, Singletown ve Viola kasabalarından binlerce insan yetkililer tarafından oluşturulan acil durum kamplarına taşındı.

Plumas Ulusal Parkını da etkileyen yangını söndürmek için 1900 itfaiye görevlisinin çalıştığı bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre evini terk edenlerden Jerry Nottingham yaşadıkları umutsuzluğu şu sözlerle dile getirdi:


'Tek yapabildiğimiz dua etmek'


İtfaiye ekipleri sözcüsü Daniel Berlant yaptığı açıklamada cumartesi günü başlayan yangın yüzünden bir çok otoyolun kapatıldığını belirtti.

Berlant sözlerine şöyle devam etti: “Bu bölgedeki çim ve ağaç dalları çok kuru. Yıldırım düştüğü zaman yapraklar hemen alev alıyor ve yangın yayılıyor.”

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