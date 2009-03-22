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'Tek vatan, tek bayrak kavramlarını geçelim'

Tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli’nin, doğulu ve batılı gençleri kaynaştırma projesi için düzenlenen toplantıdaki sözleri, ortalığı karıştırdı

22 Mart 2009 02:00

Tanınmış tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli’nin, Türkiye’nin doğu ve batısında yaşayan gençleri kaynaştırmak amacıyla düzenlenen proje için düzenlenen toplantıdaki sözleri, ortalığı karıştırdı.

Anadolu Birliği Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’Yürek Harmanı’ adıyla hazırladığı proje için İzmir Ticaret Odası (İTO) Sergi Salonu’nda kokteyl düzenlendi.

Projenin yönetmenliğini üstlenen Ali Sürmeli’nin sahnedeki, "Artık tek vatan tek yürek tek bayrak gibi kavramları geçelim. Çünkü ben çoğulculuktan yanayım. Benim arabamın plakası bile 34 ABD 13. İstanbul da polis beni çevirip ’Bu ne plaka diye sorduğunda’ verdiğim cevap Anadolu Birleşik Devletleri’nin plakası oldu. ABD kurucularının ise 13’üncü temsilcisiyim. Anadolu Birleşik Devleti kuralım. Biz Osmanlı torunlarıyız. Padişah torunlarıyız. Büyük düşünmeliyiz. Şu Osmanlının torunları biraz daha ufuklara doğru baksa ve biraz daha kucaklayıcı olsa daha mutlu olurum" sözleri salonda buz gibi hava estirdi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile birçok davetli tepki gösterip salonu terk ettiler. Olayın yatışmasının ardından Ali Sürmeli yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

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