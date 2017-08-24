'Tek tip'te sona gelindi; 70 bin kıyafet üretildi!

Adalet Bakanlığı’nca üretilmesi istenen, “FETÖ” sanıklarına 'tek tip' kıyafette sona gelindiği öğrenildi. “FETÖ” sanıklarına badem kurusu, diğer sanıklara ise gri-bej tek tip kıyafet giydirilmesi planlanıyor. İlk aşamada işyurtlarında dikilen 70 bin kıyafet cezaevlerine dağıtılacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendislerinin yaptığı çalışma sonrası kıyafet ve renk belirlendi.



'FETÖ’cülerin giyeceği kıyafet, badem kurusu pantolon-gömlek olarak hazırlanıyor. İşyurtlarındaki mahkûmlarca üretilecek badem kurusu rengindeki bu kıyafetler önümüzdeki süreçte 'FETÖ' sanıklarının olduğu cezaevlerine gönderilecek. 'FETÖ' sanıkları mahkemeye bu kıyafetlerle çıkacak.