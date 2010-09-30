Tek-tip askerlikte 4 önemli çekince

T24 - Genelkurmay başkanlığınca çalışmaları sürdürülen tek tip askerlik konusunda sorunlar çıktı ve projenin rafa kaldırılması gündeme geldi



AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konuda doğacak sıkıntılar dile getirilirken, son kararı hükümetin vereceği ve Genelkurmay Başkanlığının çekinceleri de dikkate alınarak tek tip askerlikten vazgeçilme ihtimali doğdu.Gazeteport'un haberine göre,



4 SAKINCA ORTAYA ÇIKTI



Bir süredir çalışmaları sürdürülen ve herkes için 12 ay erlik olarak düşünülen tek tip askerliğin, asker açığına yol açacağı, silah altındaki 6 aylık erler aleyhine durum yaratacağı, üniversite ve özellikle 4 yıllık açık öğretimi engelleyeceği değerlendiriliyor. Sakıncalar şöyle sıralanıyor:



- Tek tip askerlikte, eğitimliler ile eğitimsizler arasında bir fark kalmayacak. 4 yıllık yüksek okulu bitiren, hatta yüksek lisans yapan bir genç ile, ilkokul mezunu bile olmayan genç, aynı süreyle askerlik yapacak. Gençler bir an önce hayata atılmak için ve askerlikte de bir avantaj sağlamaması nedeniyle üniversite eğitimini ikinci plana itecek. Eğitimli gençler azalacak.



- 12 ay olarak düşünülen tek tip askerliğe geçildiğinde halen silah altında olan üniversite mezunu 6 aylık erler aleyhine bir durum oluşacak. Bunların 6 ay daha askerlik yapmaları gerekecek. İş bağlantılarını ve aile düzenlerini 6 aylık bir ayrılığa göre planlayan gençler, iki misli askerlik yapacak. Silah altındaki bu gençler için muafiyet getirildiği taktirde, bu da eşitlik ilkesine aykırı olacak.



- Tek tip askerlik 4 yıllık açık öğretim fakültelerini de etkileyecek. Birçok genç hem üniversite mezunu olmak hem de askerliğini tecil için açık öğretime gidiyor. Tek tip gelirse açık öğretim eğitimi de sekteye uğrar.



- Tek tip askerlik halinde, silah altında olan 15 aylık erler, üç ay erken terhis olacak. Bu da 100 bin civarında bir asker açığına neden olacak.





HÜKÜMET KARARA BAĞLAYACAK



Genelkurmay Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen, Milli Savunma Bakanlığınca kanun tasarısı haline getirilmesi ve Bakanlar Kurulunca benimsenmesi durumunda yasallaşması mümkün olan tek tip askerlik, bu çekincelerin masaya yatırılmasından sonra, karar hükümet tarafından verilecek.







