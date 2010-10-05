'Tek tip' askerlik çalışmaları başladı

T24 - Hükümet, askerlik süresinin zorunlu olarak 9 ay, kısa dönem olarak 4 aya indirilmesini öngören bir çalışma başlattığı iddia edildi. Çalışma hayata geçerse silah altında bulunan askerlerin erken terhis olma ihtimali bulunuyor. Terhislerle doğması beklenen 250 bin kişilik açığın bedelli askerlik formülüyle giderilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda.



Yenişafak gazetesinin haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı'nın tek tip askerlik çalışmasına karşın, hükümet de yeni bir askerlik süresiyle ilgili çalışmada bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın askerlik yükümlülüğü gelen her gencin 12 ya da 9 ay gibi, "Tektip" askerlik yapmasına yönelik çalışması hükümet kanadında sıcak karşılanmadı. Konu üzerinde Genelkurmay başkanlığı çalışmasını sürdürmesine rağmen, hükümetin de askerlik süresi ve şekliyle ilgili olarak çalışma içinde olduğu öğrenildi. Bu çalışmaya göre, şu anda yürürlükte olan okuma yazma bilmeyen kişiler ile lise mezunu veya iki yıllık yüksekokul mezunlarına kadar olanlar 15 aylık zorunlu askerlik süresi 9 aya indirilecek. 4 yıllık üniversite mezunu olan kısa dönem er-erbaş olarak askerlik yapanların süresinin de 6 aydan 4 aya indirilmesi planlanıyor. Hükümetin çalışmasında da yedeksubaylık bulunmuyor. Ancak üniversite mezunları için kısa dönem uygulama hakkı devam edecek.

Çelik: Hakkaniyete uymaz



Konuyla iligili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Genelkurmay başkanlığının yaptığı tek tip çalışmasının hakkaniyete uymadığını, iki üniversite bitirip doktora yapan biriyle ilkokul mezunlarının aynı şekilde askerlik yapmasının doğru olmadığını dile getirdi. Bu nedenle hükümetin askerlik süresiyle ilgili yeni bir çalışma yaptığını belirten Çelik, bu çalışmanın genelkurmayın yaptığı çalışmadan münferit olduğu ve yeni bir süre ve şekli kapsadığını da söyledi.

Erken terhisler bekleniyor



Henüz tasarı haline gelmeyen, ancak çalışma halinde olduğu 9 ya da 12 aylık tek tip askerlik kararının çıkmasıyla birlikte erken terhisler de söz konusu olacak. Yapılan çalışmada süre 9 aya indirildiğinde 250 bin askerin, 12 aya indirildiğinde de 100 bin askerin erken terhisi sözkonusu. Ancak Genelkurmay başkanlığının çalışmasında askerlik süresinin değişmesiyle birlikte silah altındakilerin bu durumdan etkilenmemesi ve yeni askere alınanların yeni düzenleme ile silah altına alınmasını istiyor. Böylece asker açığının oluşmamasının sağlanacağı Genelkurmay başkanlığı tarafından dile getiriliyor.

Açık, bedelli ile kapatılabilir



Hükümetin yaptığı çalışma hayata geçerse de silah altında bulunan askerlerin faydalanıp faydalanmaması da ayrı bir tartışma konusu olarak ortaya çıkıyor. Askerlik süresinin zorunlu olarak 9 ay, kısa dönem olarak 4 aya indirilmesini öngören hükümet çalışması gerçekleşirse, genelkurmay başkanlığının silah altındakilerin bu çalışmadan faydalanmasını istemeyeceği belirtildi. Buna rağmen hükümetin erken terhislerle doğması beklenen 250 bin kişilik açığın da bedelli askerlik ile kapatılması yönünde görüş hakim. Böylece Erdoğan'ın halkoylaması mitinglerinde söz verdiği bedelli askerlik beklentisi içinde olanlara karşı da bu sözü yerine getirmesi imkanı da sağlanmış olacak. 2 ya da 3 celp halinde bedelli olarak askere alınacak yükümlüler, asker açığını da kapamış olacak. Bedelli askerlik bekleyenlerin sayısı da 200 bin civarında olduğu hesap ediliyor. Başbakan Erdoğan meclis resepsiyonunda, asker kanadından konuyla ilgili olarak brifing alacağını belirterek, "Brifingden sonra konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Daha konuyla ilgili çalışmaları bile görmüş değiliz, bilmiyoruz. Dolayısıyla herhangi birşeyi bilmeden karar vermek yanlış olur" ifadesini kullanmıştı.

Gençler çalışmadan memnun



Hükümetin şu anda 15 ay olan zorunlu askerliği 9 aya, 6 ay olan kısa dönem askerliği de 4 aya düşürecek bir formül üzerinde çalışması gençler arasında memnuniyet oluşturdu. Gençlik örgütü temsilcileri hükümetin üzerinde çalıştığı yeni sistemin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü Hasan Yavuz Uğurlu, ülkenin yetişmiş beyinlerini 12 ay silah altına almanın ciddi bir beyin erozyonu oluşturacağını belirtti. 12 ay sürecek tek tip askerliğin ülkeye maddi anlamda büyük zararlar vereceğini dile getiren Uğurlu, hükümetin üzerinde çalıştığı 4 ay kısa dönem, 9 ay normal askerlik sisteminin uygulanabilir olduğunu ifade etti.



Genç Dergi Yazı İşleri ekibinden Ali Düz de, hükümetin planladığı askerlik süresini son derece olumlu bulduklarını söyledi. 12 aylık tek tip askerliğin bir eşitsizlik kaynağı olacağını belirten Düz, "Üniversite okumayan biri ile dört yılını okulda harcayan ve maddi manevi kayıplar veren kişilerin aynı süre askerlik yapması açıkça bir eşitsizliğin ifadesi olacaktır. Hükümetin üzerinde çalıştığı bu yeni sistem Türkiye'deki askerlik gerçeğini daha işlevsel ve gerçekçi bir noktaya çekecektir. Askerliğin Türk gençliği üzerinde oluşturduğu baskı da bu vesileyle ortadan kalkacaktır ve Türk gençliği daha bir azim ve şevkle asker ocağına gidecektir. Son olarak askerliklerini yapan insanlar daha sağlıklı ve düzgün bir psikolojiyle vatani hizmetlerini yapacaklar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Haksızlık ortadan kalkar



www.dergilik.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Selim Güneş, hükümetin uygulamayı planladığı sistemi 'gayet iyi' olarak değerlendirdi. Yıllarca dirsek çürütüp üniversite okuyan insanlara 12 ay askerlik yaptırmanın haksızlık olacağını dile getiren Güneş, "Herkes üniversitede okumayabilir. Üniversitede okumayanlar için de askerliğin kısalacak olması olumlu bir gelişme" dedi.



