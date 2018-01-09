Sabah yazarı Şeref Oğuz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetlerini köşesinde yazdı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yle konuşan Oğuz, kuruluş işlemlerinin artık hepsinin elektronik ortamda çözüleceğini bildirerek, “PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak" bilgisini verdi.

Oğuz'un "Tek tıkla şirket kurulacak" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, perakende sektöründe işletme kuruluşlarının tek noktadan yapılmasını sağlayacak, maliyetleri büyük oranda düşürecek devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Perakende ticaret sektörüne "tek kapı"dan hizmet vermek üzere Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şu anda perakende işletmeler noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat gidiyor. PERBİS'le bu bitecek, tek noktada işlem olacak. İşletme kuruluş maliyeti 5 bin 700-10 bin 200 lira arasında değişiyor. Toplam 1.7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacak" dedi.

2,5 Milyar lira tasarruf

Ankara'da bir araya geldiğimiz Bakan Tüfenkci, mevcut durumda kuruluş işlemlerinde 317 belge istendiğine dikkat çekerek, yeni sistemin getireceklerini çarpıcı örneklerle ortaya koydu: "Hepsi elektronik ortamda çözülecek. 195 milyon kağıt tasarruf edilecek. Bu, yılda bin 400 ağaca denk geliyor. İşlemler için kamu yılda 4.3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7.9 milyon adam/gün zaman harcıyor. PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf 2.5 milyar lirayı bulacak. Pilot uygulama 2019'da başlayacak." Tüfenkci, halen mevzuattan kalkmış olan 37 belgenin ise "teamül böyle" denilerek istendiğini vurguladı.

Görüşmede bulunan Tüketicinin Korunması Genel Müdürü Ahmet Erdal da, başkanı olduğu Reklam Kurulu'nun 2017 verilerini paylaştı: "2017'de Reklam Kurulu'na 5 bin 20 başvuru oldu. Gıda sektörü şikâyet rekoru kırdı. İkinci sırada sağlık sektörü yer aldı. Geçen yıl verilen idari para cezası 11.7 milyon lira oldu." Tam bu noktada araya giren ve tüketicinin korunmasına dönük iyileştirmeleri hatırlatan Bakan Tüfenkci, şu örneği verdi: "Barolar Birliği ile anlaştık. Avukatlar, tüketici sorunlarıyla ilgili danışmanlık ücretini, normal ücretin yüzde 12'si seviyesinde tutacak."



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gazetelerin ekonomi yazarlarıyla Ankara'da bir araya geldi. PERBİS Sistemi ile kaçakçılıkla mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

Sigarada kaçak bitiyor



2017'de gümrüklerde kaçak eşya yakalamada yüzde 30 artış sağlandığına dikkat çeken Bakan, "Dakikada 4 bin 715 liralık kaçak eşya yakalandı. Yılın toplamı 2.5 milyar lirayı buldu. Yakalanan uyuşturucu miktarı 8 kat arttı" diye konuştu. Yakalanan ürünlerde sigaranın ilk sırada yer aldığını kaydeden Tüfenkci'nin verdiği bilgilere göre, 2014'te yüzde 21 olan piyasadaki kaçak sigara oranı, 2017'de yüzde 8.5'e indi.



Bülent Tüfenkci, e-ticaret'in hızla yaygınlaştığını belirtip, bu konuda başlattıkları uygulamayı da anlattı: "E-ticaret yapanlara bilgilerini, künyelerini bildirme zorunluluğu 4 Aralık 2017'de başladı. 14 bin işletme bunu yerine getirdi. Bilgilerini bakanlığımızla paylaşmayanlara 20 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Elektronik ticarette güvenin sağlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir 'Güven Damgası' mekanizması oluşturuyoruz. Belirli kriterlere uyanlar elektronik ticarette o damgayı kullanacak."

3,5 Milyarlık vergi kaçağı önlendi

Bakan, kaçak eşya yakalamada sağlanan başarının nedenlerini sıraladı: "Denetimleri artırdık, özellikle uyuşturucuda dedektif köpekler çok etkili oldu. En önemlisi teknolojiyi çok yoğun kullanır hale geldik. Yakalayıp piyasaya girmesini engellediğimiz kaçak ürünler vasıtasıyla 3.5 milyar liralık vergi kaçağını da önlemiş olduk." Tüfenkci, kaçırılması önlenen verginin, yakalanan ürünlerin değerinden yüksek oluşunun nedenini şöyle özetledi: "Sigaranın üzerindeki vergi, çıplak değerinden oldukça yüksek. O nedenle 2.5 milyar liralık kaçak mal yakalanmasıyla kaçırılması önlenen vergi 3.5 milyar lira tutuyor. Sigarada kaçak oranının 4 yılda yüzde 21'den yüzde 8.5'e inmesi, mücadelede sağlanan başarıyı gösteriyor."