Tek teker Arif' ile kız arkadaşı kazada öldü (2)- Yeniden

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - \'TEK Teker Arif\' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde geçirdiği trafik kazasında yaşamlarını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinden sahil yönünü seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgartlıoğlu\'nun babası Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan \'ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. \'Tek teker Arif\' olarak bilinen sürücü Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan\'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı.

CESETLER BİRBİRİNE SARILI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapattı. Cumhuriyet savcısı, polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından başlarında kaskları olmadığı anlaşılan Razgartlıoğlu ve Özcan\'ın birbirine sarılı cesetleri Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi.

Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz\'u ise gözaltına aldı.

Bu arada Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz\'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.

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