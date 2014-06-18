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Dünya
Deutsche Welle

Tek taraflı ateşkes

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalarda tek taraflı ateşkes ilan etti.

18 Haziran 2014 19:55


Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ateşkesi bir barış planının ilk adımı olarak açıkladı.

Ateşkes ile ilgili bir takvim açıklamayan Poroşenko, ayrılıkçıların silahlarını teslim edip aftan yararlanma fırsatına sahip olması için kısa süreli bir ateşkesin söz konusu olduğunu belirtti.

Poroşenko, “Bunun ardından hemen tüm taraflardan barış planı için destek almalıyız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Anti Terör Operasyonu Basın Sözcüsü Vladislav Selezniyov, Rus yanlısı ayrılıkçıların silah bırakması durumunda askeri operasyonların hemen durdurulacağını belirtti.

Merkel ile görüştü

Öte yandan, Poroşenko’nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile söz konusu planı telefonda görüştüğü bildirildi.

Merkel’in Rusya’ya Ukrayna sınırını daha sıkı kontrol etmesi çağrısını yinelediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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