Tek sorun savunma



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Harry Kewell, Türk futbolunda üzerinde tek çalışılması gereken sorunun savunma olduğunu ifade etti.







Galatasaray'ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, tedavi için gittiği ülkesinde Fox Sports kanalına röportaj verdi. Yıldız futbolcu, Türkiye'den ve sarı-kırmızılı takımdan övgüyle söz etti.





Kewell, Türk futbolunda tek ve üzerine çalışılması gereken sorunun savunma olduğunu vurguladı.



"Türkiye'de futbol hızlı ve hırslı. Süper Lig gerçekten itibarlı bir lig" diyen Avustralyalı yıldız, Türkiye Ligi'nin İspanya, İtalya ve İngiltere'nin hemen ardından sıralanacak kalitede olduğunu belirtti.



İstanbul'a giderek kariyerinde ve yaşamında yeni bir sayfa açtığını ifade eden Kewell, Türkiye'deki futbolu İngiltere Premier Ligi'ne benzetti.



İstanbul'daki günlük hayatından da bahseden tecrübeli oyuncu, Türk insanının çok içten ve sıcakkanlı olduğunu söyledi.



İstanbul'daki boş günlerinde Kapalıçarşı'da gezdiğini ve kendisini en çok camilerin etkilediğini belirten Kewell, "ben de bir camiye yakın oturuyorum. Camiler nefes almanızı sağlıyor. Ezan ise insanı oldukça yatıştırıyor" ifadesini kullandı.

