‘Tek siyasetçi çocuğu ölmüşse istifa ederim’

DTP Milletvekili Sırrı Sakık, terör olayları nedeniyle yoksulların çocuğunun öldüğünü, hiçbir siyasetçinin çocuğunun zarar görmediğini iddia etti.



Iğdır’da DTP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına katılan Muş Milletvekili Sırrı Sakık, seçimlere `Barış içinde yarış' sloganı ile giren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken, “Sayın Başbakan dağıttığın kömür gibi yüzün kara olsun'' dedi.



Bugünkü iktidarın Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Sırrı Sakık, sorunları çözmek için önce Allah'a ve vicdana inanmak, ayrıca cesur ve yürekli olmak gerektiğini söyledi. Sakık, siyasetin korkakların işi olmadığını belirterek şöyle devam etti:



‘Tek halk değiliz’



“Kürtler bu coğrafya da Diğer halklarla birlikte eşit yaşamak istiyor. Kürtler'in ayrı devlet, ayrı iki bayrak talebi yok. Tek halk değiliz. Biz farklı bir halkız. Kürtlüğümüzü hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Diğer halklar da bunu yaşamak istiyor. Bize soruyorlar; `Siz Kürtler ne istiyorsunuz?' Biz Kürtler ne istediğimizi açıkça ilan ediyoruz bu kutsal günde. Sayın Başbakan, sayın Baykal, sayın Bahçeli siz Türk kimliği için ne istiyorsanız biz Kürtler de, DTP de Kürt kimliği için onu istiyoruz. Bunun dışında hiç gizli saklı şeyimiz yok. Bugüne kadar ağır bedeller ödedik. Hâlâ dağlarda Kürt çocukları yaşamlarını yitiriyor. Halen dağlarda Anadolu'nun yoksul Türk ve Kürt çocukları canlarını yitiriyorlardı. Asker olarak yaşamlarını yitiriyorlar. Polis burada görev yaparken onlar da yaşamlarını yitiriyor. DTP olarak diyoruz ki herkes bizim kardeşimizdir. Biz dağdaki kardeşimizin de, asker kardeşimizin de ölmesini istemiyoruz. Çünkü bizi yönetenler çocuklarını buraya ne polis olarak gönderir ne de asker olarak. Bu kirli savaşta tek bir siyasetçinin çocuğu ölmüşse ben Milletvekilliğinden istifa ederim.''

