'Tek plan Güney Afrika'



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Blatter, 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'dan başka bir ülkede yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, ''B, C veya D planımız yok. Tek plan var, o da Güney Afrika'' dedi.





FIFA Başkanı Joseph Blatter, 2010 Dünya Kupası’nın Güney Afrika’dan başka bir ülkede düzenleneceği yönündeki iddiaları yalanladı.



Joseph Blatter, Güney Afrika'nın 19. Dünya Kupası'nı düzenlemeyi başaramayacağına, bu nedenle de FIFA'nın elinde alternatif ülkelere yönelik B planı olduğuna ilişkin kimi medya organlarında yer alan haberlere, 5. Kulüplerarası Dünya Kupası için bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'dan yanıt verdi.



Turnuvanın başlamasına 18 aydan az zaman kalmasına karşın, Güney Afrika'nın turnuvaya hazır olacağına inandığını belirten Blatter, ''B, C veya D planımız yok. Tek planımız var, o da 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da düzenlenmesi'' dedi.



Bu şampiyonanın ilk kez bir Afrika ülkesinde düzenleneceğinden duyduğu gururu dile getiren Blatter, ''Bu proje, benim çocuğum gibi. Dünya Kupası'nı Afrika'da düzenlemek, 34 yıllık bir rüyam. Statlar ve turnuva için gerekli altyapı, zamanında hazır olacak'' diye konuştu.

