-TEK NEFESTE 177 METRE ÇANAKKALE (A.A) - 24.08.2010 - Serbest Dalış Dinamik Apnea (tek nefesle yatay dalış) Türkiye şampiyonası Çanakkale'de başladı. Anafartalar Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonaya, değişik kulüplerden 20 erkek, 12 kadın sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde, erkeklerde Türk Balıkadamları Spor Kulübü'nden Cenk Devrim Ulusoy 177.09 metrelik derecesiyle birinci, Çanakkale Sualtı ve Cankurtaran Spor Kulübü'nden Sertan Aydın 162.59 metrelik derecesiyle ikinci, aynı kulüpten Suat Berber ise 156.86 metrelik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Çanakkale Truva Deniz Sporları Kulübü'nden Aynur Çağran 153.95 metreyle birinciliği, ODTÜ Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen 140.97 metreyle ikinciliği, aynı kulüpten Bilge Çingigray ise 131.70 metrelik dereceyle üçüncülüğü kazandı. Yarın, erkekler kategorisinde Cenk Devrim Ulusoy, Sertan Aydın, Suat Berber, Tunç Yahya Ertüz, Ersin Maltepe, Ertürk Temur, Onur Yüce ve Müjdat Turan, kadınlarda ise Aynur Çağran, Şahika Ercümen, Bilge Çingigiray, Özge Ergin Elalmış, Meltem Ünal, Damla Ok, Sıdıka Tunç ve Özge Tekin, final yarışmalarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.