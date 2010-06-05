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Dünya

Tek malvarlığı 1987 model Volkswagen

Latin Amerika'nın en mütevazı liderlerinden Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, tek mal varlığı olarak 1987 model 'kaplumbağa' olarak bilinen Volkswagen aracı beyan etti.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Latin Amerika'nın en mütevazı liderlerinden Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, tek mal varlığı olarak 1987 model 'kaplumbağa' olarak bilinen Volkswagen aracı beyan etti.


Yerel basındaki haberlere göre, eski bir gerilla olan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın resmi gazetede yayımlanan mal beyanında sadece bin 500 Avro değerindeki araç bulunuyor.


“Pepe” diye anılan Mujica ayrıca tek geliri olarak 9 bin 700 Avro'luk devlet başkanlığı maaşını bildirdi. Mujica, maaşının yüzde 70'ini sosyal konut inşası için geri gönderiyor.


Latin Amerika'da Şili'nin iş adamı olan Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın mal varlığının 2,2 milyar dolar olduğuna, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner ile eski başkan kocası Nestor Kirchner'in de 2008'de 12 milyon dolar mal beyanında bulunduğuna dikkat çekildi.


Diktatörlük dönemini (1973-1985) hapiste geçiren ve korumasız gezen Mujica, eski bir gerilla ve senatör olan karısı Lucia Topolansky'nin adını taşıyan “çakra”sında yaşıyor.

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