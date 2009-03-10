

F.Bahçe'de uzlaşmacı ve gerçekçi yorumlarıyla her geçen gün daha da beğeni toplayan asbaşkan Ali Koç, yine temkinli konuştu.



Daha önce tünelin ucundaki ışığın giderek azaldığını ifade eden Ali Koç, kazanılan Kayserispor maçı için, "Son dönemlerdeki galibiyetlere çok sevindik. Ancak tek maçla şenlik olmaz" dedi.



Takımın ayağa kalkmasında yönetim ve oyuncular olarak birbirlerine kenetlenmelerinin önemli rol oynadığına da dikkat çeken Koç, "Sonuçta söz konusu kulüp F.Bahçe ise ayağa da kalkması çok zor değil.



"HEDEFE ULAŞACAĞIZ"



Her iki devreye iyi başlayamadık ama hep sonradan toparlanıyoruz. Böyle devam edersek sezon sonuna doğru hedefe ulaşmamamız için bir engel yok. Şampiyonluk kadar kupayı da istiyoruz. Bunu kendimiz kadar bu başarıyı hak eden taraftarımız için de gerçekleştirmek zorundayız" diye konuştu.









