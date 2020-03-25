Tek kullanımlık tıbbi maske, solunum cihazı ve etil alkol ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ve kolonya ile dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında da hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisinin sıfırlandığını açıkladı. Ayrıca solunum cihazı ithalatında da gümrük vergisinin kaldırıldığı duyuruldu.

"Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" diyen Bakan Pekcan, "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" açıklamasında bulundu.

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