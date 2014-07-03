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Dünya

Tek kollu bisikletçiye, iki fren yok diye ceza verdi

Almanya'da polis, tek kollu bir bisikletçiye bisikletinde kuralların gerektirdiği gibi iki değil, tek bir fren bulunması yüzünden ceza kesilmesi nedeniyle özür diledi

03 Temmuz 2014 16:28

Bogdan Ionescu adlı tek kollu bisiketçiye üç ay önce Köln kentinde 25 Euro para ceza kesildi. Polis, bisikletinde tek bir fren olmasının kurallara aykırı olduğunu vurguladı. Ionescu tek kolu olduğu için bisikletinde bir fren bulunduğunu ve bisikletteki kontrapedal fren sisteminin yeterli olduğunu söylese de cezadan kurtulamadı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ionescu yerel basına ayrımcılığa uğradığı yönünde açıklamalar yaptı. Gazetelerde haber yayınlanınca polis geri adım attı ve ceza iptal edildi. Köln Emniyet müdürü de cezayı kesen polisin yetkisini aştığını söyledi ve Ionescu'dan şahsen özür diledi.

Ionesco polisin özür dilemesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bütün bunların böyle sona ermesi çok iyi, inanılmaz derecede iyi" dedi.

 

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