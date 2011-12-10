-Tek kişinin yoksulluk sınırı bin 607 lira ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yoksulluk sınırı araştırmasına göre, kasım ayında çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının bin 607 lira olarak hesaplandığını bildirdi. Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyonun kasım ayı fiyatlarına göre yaptığı yoksulluk sınırı araştırmasında, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının bin 607 lira olarak hesaplandığını belirtti. Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 3 bin 237 lira olarak belirlendiğini ifade eden Koncuk, şöyle devam etti: ''Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında arttı ve bin 231 lira olarak hesaplandı. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise kasım ayında bin 267 lira oldu. Bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın günlük 25 lira olduğu tespit edildi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 758 lira olarak belirlendi. Kasım ayında memur maaşının yarısı gıda harcamasına, üçte biri de kiraya gitti. Ortalama ücretle geçinen bir memur, geçen ay, 339 lira ile ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldı.'' Koncuk, geçen ay gıda fiyatlarının yüzde 5,2 oranında arttığını belirterek, ''memurların kuru soğan, ekmeğe muhtaç bırakıldığını'' öne sürdü. TÜİK'in verilerine göre 11 aylık enflasyonun yüzde 9,82, son 5 aylık enflasyonun ise yüzde 6,18 olduğunu hatırlatan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, açıklamasında, ''Bu rakamlara göre memur maaşları son 5 ayda yüzde 2,18 eridi. Hükümet şu anda memura yüzde 2,18 borçludur'' ifadelerine yer verdi.