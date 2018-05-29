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Tek kişilik çadırda güvenlik hizmeti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da yapımı sürdürülen, tamamlandığında Türkiye'nin en nitelikli kütüphanelerinden olacağı belirtilen Gazi Halk Kütüphanesi'nin inşaatında görev yapan M

29 Mayıs 2018 18:36

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yapımı sürdürülen, tamamlandığında Türkiye\'nin en nitelikli kütüphanelerinden olacağı belirtilen Gazi Halk Kütüphanesi\'nin inşaatında görev yapan M.S. (70) adlı bekçi, tek kişilik çadırda güvenlik hizmeti veriyor.
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan Gazi İl Halk Kütüphanesi hizmet binası, 2017 yılının Temmuz ayında boşaltılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödenek çıkmasıyla yıkımı 2018’in Mart ayında tamamlanmış ve yeni hizmet binasının inşa çalışmalarına verilmişti. Bu yılın sonunda tamamlanıp, hizmete alınması beklenen yeni kütüphanenin yapımı sürdürülürken, temel atma çalışmaları kapsamında fore kazık işlemleri yapıldı. 
ÇADIRDA NÖBET TUTUYOR
Yüklenici firma tarafından görevlendirilen M.S. isimli bekçi ise çalışmaların başladığı ilk dönemden beri inşa sahasında kendisine verilen tek kişilik çadırda nöbet tutuyor. Gün boyu çadırda bekleyerek, inşaatın güvenliğini sağlayan M.S., zaman zaman çadırının yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yağmurlu günlerde ıslanmamak için ağaç altına sığınan M.S., kendisi için prefabrik nöbet kulübesi yapılmasını bekliyor.

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