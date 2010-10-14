Tek katlı uçakların en büyüğü THY'nin oldu

T24

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Boeing'in ABD'deki sivil uçaklarının üretim merkezi Seattle'dan kalkan 777-300 ER tipi uçak durmadan 11 saat 25 dakika uçarak, öğle saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. TC-JJE kuyruk tescilli "Dolmabahçe" isimli Boeing 777-300ER tipi uçak, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve çalışanlar tarafından karşılandı. DHMİ'ye bağlı itfaiye araçları da "su köprüsü" kurarak yeni uçağa "Hoşgeldin" dedi. Uçağın ilk yolcuları ise THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile Türk ve yabancı gazeteciler oldu.THY Genel Müdürü Temel Kotil, karşılamada yaptığı konuşmada yeni uçağın hayırlı olmasını dileyerek, "2011 yılı bizim global ve çok operasyon yapacağımız bir yıl olacak" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da "Boeing'ten ilk defa Seattle'dan teslim aldığımız uçağı İstanbul'a indirdik. Bu bile başlı başına bir olay. Şu anda tek katlıda dünyanın en büyük uçağı olan 777-300ER uçağı Türkiye'de. Türk sivil havacılığına, şirketimize, ülkemize inşallah hayırlar getirir ve fayda sağlar. Ülkemizin bir değeri olarak uçurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Hamdi Topçu, gazetecilerin çift katlı uçak alımına ilişkin soruları üzerine ise, "Yeni uçaklarla ilgili yönetim kurulunda izlenimlerimizi değerlendireceğiz. Yakın zamanda bir karar verilecek ve sizlerle paylaşacağız" dedi.Bu arada uçağın ikinci pilotunun kadın olması da dikkat çekti. Kadın Pilot Ferihan Işık, Kaptan pilot Mehmet Özkurt'la birlikte Seattle-İstanbul arası uçuşta görev yaptı.Boeing'ten satın alınan 12 uçaktan ilkini Türkiye'ye getiren THY, 10 ay içinde 12 adet Boeing 777-300ER ve 10 adet Airbus A330-300 yolcu uçağını teslim alarak yeni uçuş noktalarını da hizmete açacak. Dün akşam saatlerinde Airbus'tan alınan A 330 tipi "Konak" adı verilen uçak da THY Teknik Hangarları önüne çekildi.365 yolcu kapasiteli Boeing 777-300ER, kendi sınıfındaki en yakın rakibinden yüzde 19 oranında daha hafif olduğundan yakıt tüketimi konusunda da avantaj sağlıyor. 14.685 kilometrelik menzile ulaşabilen Boeing 777-300ER'in toplam uzunluğu 73.9 metreyken yüksekliği ise 18.6 metreyi buluyor.