Tek katlı ev alev alev yandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, Selahattin Durak\'a ait ev alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi\'nde Selahattin Durak\'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni belirlenmek için çalışma başlatıldı.

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