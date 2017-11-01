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Tek kanadı kesilen leylek yaşamını Lisinia'da sürdürecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da avcılar tarafından vurulan sol kanadı ampute edilen (kesilen) leylek, hayatının geri kalanını Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde geçirecek

01 Kasım 2017 13:17

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da avcılar tarafından vurulan sol kanadı ampute edilen (kesilen) leylek, hayatının geri kalanını Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde geçirecek.
Afyonkarahisar\'ın kırsal bölgesinde yaklaşık 2 ay önce yaralı halde bulunan leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma, Rehabilitasyon, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne (AKÜREM) teslim edildi. Burada tedaviye alınan leyleğin sol kanadından yaralı olduğu belirlendi. Yapılan tedavinin ardından leyleğin sol kanadı kesilmek zorunda kaldı. Uçamayacak hale gelen leylek bundan sonraki yaşamını sürdüreceği Burdur\'un Karakent Köyü\'ndeki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi.
\'ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMIŞ\'
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaralı leyleğin yaklaşık 2 ay önce Afyonkarahisar kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bulunarak kendilerine getirildiğini ve kanadını ampute ettiklerini söyledi. Leyleği Lisinia\'ya getirdiklerini aktaran Kandır, \"Burada kendi türdaşları ile daha rahat bir hayat geçireceğini düşünüyoruz. Çünkü bir kanadı eksik olduğu için doğaya dönme ihtimali yok. Ateşli silahla yaralanmış, maalesef eli tüfekli her kişi avlanmak amacıyla değil doğadaki bütün hayvanlara ateş etmek amacıyla o tüfeği kullanmakta. Bu nedenle son zamanlarda özellikle av sezonu dışında çok sayıda kuş doğada yaralanarak tarafımıza getiriliyor\" dedi.
\'DOĞAYA DÖNME ŞANSI YOK\'
Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca da \"Leyleğin tekrar doğaya dönme şansı yok. Kanadı ampute edilmiş durumda. Belli ki avcılar tarafından vurulmuş. Son dönemde avcı ehliyeti olmadan da insanlar ciddi anlamda avlanıyor. Özellikle eti yenmeyecek hayvanlar, çiftçi dostu leylekler de avlanıyor. Bunların kanatlarında ve organlarında bir hasar oluştuğunda tekrar doğal hayata dönme şansları yok. Bu leylek de hayatının geri kalan kısmını merkezimizde geçirecek. Oysa ki bunlar doğadaki zincirin birer parçası ve sıfır kimyasallı üretimlerde fareleri toplayan yaban hayvanları. İnsanlar av konusunda bilinçli olmalı ve doğadaki zinciri kırmamalı\" diye konuştu.

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