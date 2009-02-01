Tek hedef galibiyet



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'u konuk ediyor



Turkcell Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 18. hafta karşılaşmasında bugün Gaziantepspor'u ağırlayor



Verilen aranın ardından ligde çıktığı ilk maçta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde bu kez kazanmak istiyor.



FENERBAHÇE: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0 (İLK YARI)



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu



Hakemler: Özgüç Türkalp, Serkan Gençerler, Hüseyin Fidan



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Önder, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Deivid, Emre, Selçuk, Uğur, Alex, Güiza



Gaziantepspor: Murat Şahin, Erkan, Bekir, Deumi, İsmail, İlhan, Murat Ceylan, Hakan, İvan, Tabata, Beto



Sarı kartlar: Dk. 41 Murat Ceylan (Gaziantepspor), Dk. 45 Selçuk (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Lugano'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Murat Şahin'de kaldı.



6. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Güiza'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.



9. dakikada Murat Ceylan'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta gitti.



21. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Murat Şahin üzerine gelen topu kontrol etti.



28. dakikada Alex'in ceza alanı dışından sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde ön direğe doğru koşan Deivid'in vuruşunda, top üstten auta gitti.



31. dakikada solda Roberto Carlos'un yerden ceza alanına gönderdiği topa penaltı noktasında Alex'in kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



42. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahasına hareketlenen Murat Ceylan'ın, ceza alanı içinde sağ çaprazda kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalesinden çıkan Volkan, yatarak topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

