Tek hedef galibiyet



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Porto karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, yarın akşam Porto ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda bir basın toplantısı düzenledi.



Luis Aragones, Porto karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirterek, Porto'nun Avrupa'da çok güçlü bir ekip olduğunu ve bunu Avrupa'da taçlandırdıklarını hatırlattı. İspanyol çalıştırıcı, "Karşılaştığım her takıma saygı gösterdim. Yine böyle olacak. Bizim yapmamız gereken tek şey kazanmak, bundan başka bir düşüncemiz yok. Saha ve seyircimizin desteği ile elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Aynı zamanda bütün centilmenlik çerçevesi içinde herkes bu galibiyeti istiyor" dedi.



Fenerbahçe'nin geçen seneye oranla daha az gol attığı yolundaki düşünceye katılmadığını dile getiren Aragones, "Biz en çok gol atan 2. takımız, Galatasaray'ın sadece 1 gol averaj gerisindeyiz. Futbolda gol yendiği zaman defans, gol kaçırdığı zaman forvet suçlanıyor. Biz buna böyle bakmıyoruz. Bütün takım sorumludur" diyerek görüşlerini belirtti.



Aragones, takımda tüm oyunculara olan güvenini ifade ederek, "Önemli iki oyuncumuz cezalı. Bizim takımımızda bu arkadaşların yerini dolduracak oyuncular var. Takımımda 27 oyuncu var. Her biri ayrı değerde" dedi.

