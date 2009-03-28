Tek günlük zirveye 50 milyon TL masraf

* İngiliz basınının "dünya liderlerinin son 50 yılda yaptıkları en büyük toplantı" diye tanımladığı, perşembe günü Londra'da yapılacak bir günlük G20 zirvesinin maliyetinin 20.6 milyon sterlin (50.5 milyon TL) olacağı bildirildi.



* Londra'da G20'yi ve zirveye bu kadar para harcanmasını protesto eden binlerce gösterici sokaklara döküldü. 150 farklı gruptan katılımların olduğu gösterilerde yaklaşık 15 bin küreselleşme karşıtı eylemci, "İş, adalet, iklim" sloganları attı.



Maliyet içinde güvenliğin önemli payı olduğu, eşi görülmemiş önlemlerin alındığı, güvenlik harcamalarının 5,8 milyon Sterlin olarak hesaplandığı, ancak bu rakamın her an artıp 10 milyon Sterline kadar ulaşabileceği belirtildi.



ABD Başkanı Barack Obama'nın seçildikten sonra İngiltere'ye yapacağı ilk ziyarete de vesile olacak G20 zirvesi için Metropolitan polis teşkilatında tüm izinler kaldırıldı.



'Taş yok mu' diyemeyecekler



Güvenlik önlemleri, bugün başlayan büyük protesto gösterilerini de kapsıyor. Polis, başkent Londra'da inşaat ve tadilat faaliyetlerinde bulunan şirketleri uyararak, hiçbir malzemenin ulaşılabilir açık mekanlarda bırakılmamasını istedi. Gösteriler sırasında olay çıkması ihtimaline karşılık polisin tüm kenti "taşlardan" arındırmaya çalıştığı kaydedildi.



G20 harcamalarında en yüksek kalemi ise konferansın yapılacağı Cannig Town'Daki ExCel fuar alanını konferans merkezine çevirecek olan WRG adlı firmaya ödenecek para oluşturuyor. Binlerce delege ve basın mensubunun akreditasyon işlemleri, basın merkezleri, yayın odaları gibi hazırlıklar da bu şirket tarafından yapılacak.



G20 harcamalarının 5,7 milyon sterlinlik bölümü konuk liderlerin ulaşımı için harcanacak. Liderlerin havaalanından alınıp otellerine götürülmesi, 1 Nisan akşamı katılacakları davetlere taşınmaları ve 2 Nisanda zirve merkezine ulaştırılmaları için gerekli konvoy düzenlemelerinin büyük bir dikkatle yapıldığı, bu işler için yüzlerce kişinin görevlendirildiği bildirildi. Liderlerin ağırlanması sırasında görev yapacak tercüman ve personelin ücretleri de bu kalemden ödenecek.



Konaklama hariç



Dünya liderleri ve beraberlerindekilerin konaklama harcamalarının ise konuk ülkelerin hükümetleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.



G20 zirvesinin yapılacağı Excel fuar merkezinin bir günlük kira bedelinin 20,6 milyon sterlinlik harcamaların 1,7 milyon sterlinlik bölümünü oluşturacağı bildirildi.



2 Nisan perşembe günü yapılacak zirve öncesinde 1 Nisan'da Londra'ya gelecek olan dünya liderleri ilk akşamlarını Kraliçe II. Elizabeth tarafından onurlarına verilecek davet ve Başbakan Gordon Brown'ın ev sahipliğinde düzenlenecek akşam yemeğinde geçirecek.