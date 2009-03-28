T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tek günlük zirveye 50 milyon TL masraf

Londra'da perşembe günü yapılacak bir günlük G20 zirvesinin maliyetinin 20.6 milyon sterlin olacağı bildirildi

28 Mart 2009 02:00

* İngiliz basınının "dünya liderlerinin son 50 yılda yaptıkları en büyük toplantı" diye tanımladığı, perşembe günü Londra'da yapılacak bir günlük G20 zirvesinin maliyetinin 20.6 milyon sterlin (50.5 milyon TL) olacağı bildirildi.

* Londra'da G20'yi ve zirveye bu kadar para harcanmasını protesto eden binlerce gösterici sokaklara döküldü. 150 farklı gruptan katılımların olduğu gösterilerde yaklaşık 15 bin küreselleşme karşıtı eylemci, "İş, adalet, iklim" sloganları attı.

Maliyet içinde güvenliğin önemli payı olduğu, eşi görülmemiş önlemlerin alındığı, güvenlik harcamalarının 5,8 milyon Sterlin olarak hesaplandığı, ancak bu rakamın her an artıp 10 milyon Sterline kadar ulaşabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın seçildikten sonra İngiltere'ye yapacağı ilk ziyarete de vesile olacak G20 zirvesi için Metropolitan polis teşkilatında tüm izinler kaldırıldı.

'Taş yok mu' diyemeyecekler

Güvenlik önlemleri, bugün başlayan büyük protesto gösterilerini de kapsıyor. Polis, başkent Londra'da inşaat ve tadilat faaliyetlerinde bulunan şirketleri uyararak, hiçbir malzemenin ulaşılabilir açık mekanlarda bırakılmamasını istedi. Gösteriler sırasında olay çıkması ihtimaline karşılık polisin tüm kenti "taşlardan" arındırmaya çalıştığı kaydedildi.

G20 harcamalarında en yüksek kalemi ise konferansın yapılacağı Cannig Town'Daki ExCel fuar alanını konferans merkezine çevirecek olan WRG adlı firmaya ödenecek para oluşturuyor. Binlerce delege ve basın mensubunun akreditasyon işlemleri, basın merkezleri, yayın odaları gibi hazırlıklar da bu şirket tarafından yapılacak.

G20 harcamalarının 5,7 milyon sterlinlik bölümü konuk liderlerin ulaşımı için harcanacak. Liderlerin havaalanından alınıp otellerine götürülmesi, 1 Nisan akşamı katılacakları davetlere taşınmaları ve 2 Nisanda zirve merkezine ulaştırılmaları için gerekli konvoy düzenlemelerinin büyük bir dikkatle yapıldığı, bu işler için yüzlerce kişinin görevlendirildiği bildirildi. Liderlerin ağırlanması sırasında görev yapacak tercüman ve personelin ücretleri de bu kalemden ödenecek.

Konaklama hariç

Dünya liderleri ve beraberlerindekilerin konaklama harcamalarının ise konuk ülkelerin hükümetleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

G20 zirvesinin yapılacağı Excel fuar merkezinin bir günlük kira bedelinin 20,6 milyon sterlinlik harcamaların 1,7 milyon sterlinlik bölümünü oluşturacağı bildirildi.

2 Nisan perşembe günü yapılacak zirve öncesinde 1 Nisan'da Londra'ya gelecek olan dünya liderleri ilk akşamlarını Kraliçe II. Elizabeth tarafından onurlarına verilecek davet ve Başbakan Gordon Brown'ın ev sahipliğinde düzenlenecek akşam yemeğinde geçirecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24