'Tek gözlü peçe takın' fetvası

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Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da, müftülerin kadınların toplumsal yaşamdaki davranış, tutum ve giyinişleriyle ilgili verdiği ilginç fetvalara bir yenisi daha eklendi. İngiliz Yayın Kurumu BBC'nin haberine göre, Arabistan'ın önde gelen müftülerinden olan Şeyh Muhammed el Habadan, sokağa çıkan kadınlardan, sadece tek gözlerini açıta bırakan özel peçeler giymelerini istedi.Müftünün böyle bir fetva vermesinin nedeni ise açıkta kalan iki gözün erkekleri tahrik edici olması... Fetvayı yüzlerini peçeyle tamamen kapatmak istemeyen kadınları düşünerek verdiğini belirten Şeyh el Habaran, "Suudi kadınları göz makyajı yapmaya teşvik ediliyor. Makyajlı gözleri açıkta bırakan giysiler ise erkekler için tahrik edici. Bu yüzden, kadınların nikab üzerine tek gözlerini açıkta bırakan bir peçe takmaları gerekir" diye konuştu.Diğer İslam ülkelerinin çoğunda kadınlar başlarını bir örtüyle kapattıktan sonra genellikleyüzlerini açıkta bırakıyor. Ancak Suudi Arabistan'da nikab denilen giysi sadece gözleri açıkta bırakıyor. Bunu bile fazla bulanlar ise nikab üzerine bir peçe geçirerek gözlerini de örtüyor."Bu mahalleden geçen kadınların dikkatine. Tüm kalbimizle yalvarıyoruz. Lütfen ahlaksız giysilerle mahallemizden geçmeyin. Ahlaklı giysiler: Uzun kollu ve kapalı bluz, uzun etek. Pantolon ve streç elbise ahlaksızdır."İsrail'de ise aşırı dinci Yahudi cemaatinin oluşturduğu gönüllü ahlak zabıtası, son haftalarda dehşet saçıyor. Kudüs’ün bazı mahallelerine özellikle kadınları ahlaklı olmaya davet eden levhalar konuyor. Bu mahallelerde kırmızı bluz giymek bile, kadınların taşlanması için yeterli. Son haftalarda bazı ahlak zaptiyeleri, işi haneye tecavüze kadar vardırdı. Kudüs’te birkaç erkekle birlikte görülen bir kadın, evi basılarak dövüldü. Sokakta erkek arkadaşlarıyla yürüyen bir genç kız, "Cehennemde yanacaksın" diyen bir grubun biber gazlı saldırısına uğradı.İnternet erişimi olan teknoloji ürünleri satan dükkanlar da, pornografiyi özendirdikleri gerekçesiyle ateşe veriliyor.Birçok Yahudi, gayriresmi ahlak zabıtasını onaylamıyor. Ancak bazı hahamlar, yobaz terörüne sessizce destek veriyor, bazıları kınamaktan korkuyor. Dindar bir Yahudi olan Amerikalı romancı Naomi Ragen, "Her yerde gözleri ve kulakları var. İran gibi ülkelerde duyduklarınıza çok benzeyen şeyler oluyor" diyor.İsrail’de, halkın çoğunluğu din konusunda ılımlı olsa da, haredim (Tanrı’ndan korkan) adı verilen 600 bin kişilik aşırı dinci bir kitle de var. Bu kitle mensuplarının laik bölgelere yönelik tehditleri bitse de, muhafazakar mahallelerde yaptırım güçleri artıyor.