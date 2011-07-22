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Spor

TEK GOL EMRE'DEN GAZİANTEP (A.A)

22 Temmuz 2011 01:17

-TEK GOL EMRE'DEN GAZİANTEP (A.A) - 21.07.2011 - Gaziantepspor ile FC Minsk arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçının ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı henüz 1. dakikada ev sahibi ekipten geldi. Sol kanattan atılan  topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Lesko ile karşı karşıya kaldı, vuruşu yandan auta gitti. 8. dakikada, orta alandan topla buluşan Klimovic defans boşluğundan faydalanarak topu Zenko'ya aktardı, altı pas içindeki bu oyuncunun dönerek vuruşu kaleciden döndü, defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 17. dakikada, Wagner'le orta alandan gelişen atakta bu oyuncu ceza çizgisi yayına kadar sokuldu, topu Olcan'a aktardı, defans araya girerek vuruşu engelledi. 24. dakikada sol kanattan gelişen FC Minsk atağında Lashankov ortaladı, topla buluşan Zenko'nun vuruşu kornere gitti. 28. dakikada Gaziantepspor aradığı golü buldu. Gaziantepspor'un kazandığı korner atışını Sosa kullandı, defansın arasından iyi yükselen Emre Güngör topu filelerle buluşturdu: 1-0. Gaziantepspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.   -MAÇTAN NOTLAR- Karşılaşma sıcak bir havada oynanmasına rağmen Gaziantepsporlu taraftarlar tribünleri doldurdu.  Belarus'tan gelen yaklaşık 25 taraftarın yanı sıra, akredite olan 12 gazeteci de basın tribününden maçı izledi. Karşılaşmayı yurt içinden de akredite olan 110 gazeteci izledi. Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ilk maçın aksine bu maçta kalede Mahmut'un yerine Karcemarskas'a forma şansı verdi.  Stat: Kamil Ocak Hakemler: Marijo Strahonja, Igor Krmar, Borut Krizaric Gaziantepspor: Karcemarskas, El Yasa, Emre Güngör, Dany Nuonkeu, Serdar Kurtuluş, Ivan, Bekir Ozan, Wagner, Sosa, Olcan, Cenk Tosun FC Minsk: Lesko, Voronkov, Sachyuka, Andrei, Sashcheka, Lashankov, Klimovic, Zenko, Dzmıtry, Rakhmanav, Soro Gol: Dk. 28 Emre Güngör (Gaziantepspor)

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