Tek fark daha fazla para kazanmak

Fenerbahçeli Daniel Güiza, katıldığı bir söyleşide ilginç açıklamalar yaptı. İspanya ile Türkiye arasındaki en büyük farkın, Türkiye'de daha fazla para kazanmak olduğunu belirten Güiza, İspanya'daki parlak günlerine de döneceğine inandığını söyledi.



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Gonzalez Güiza, Cervantes Enstitüsü'nün ''Spor Buluşmaları'' konulu söyleşine katıldı.



Beyoğlu'nda bulunan enstitünün konuğu olan İspanyol forvet, enstitü müdürü Antonio Gil ile söyleşi yaptı. Gil'in, futbol yaşantısı, İspanya, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili sorularına yanıtlar veren Güiza'yı dinleyiciler ilgiyle takip etti.



İspanya ve Türkiye'deki yaşantıları arasında bir fark olup olmadığı sorusu üzerine Güiza, ''Tabii ki fark görüyorum. Tek fark para'' dedi.



Fenerbahçeli futbolcunun, ''Buraya gelip en çok para alan oyunculardan birisi olmak sende baskı oluşturuyor mu?'' sorusuna yanıtı ise ''Kesinlikle hayır, problem değil benim için. Çok şanslı görmüyorum kendimi, ama çok sıkı çalışıyorum. Her pazar günü giydiğim formanın hakını verdiğimi düşünüyorum'' oldu.



Herkesin kalbinde bir futbol takımı yattığı, kendisinin kalbinde yatan takımın hangisi olduğu sorusuna Güiza, ''İspanya'da ikinci ligde 1. sıradaki Xerez Club Deportivo. Büyük ihtimalle 1. lige çıkacak ve mesleğimi orada tamamlayabileceğimi söyleyebilirim'' yanıtını verdi.



Söyleşiyi yöneten Gil'in ''İspanya'da her vuruşun altın vuruştu ve gol oluyordu. Buradaki durumun böyle olacak mı?'' şeklindeki yorum ve sorusu üzerine, ''Burada da büyük ihtimalle o günleri yaşayacağımı sanıyorum'' diyen Güiza, ''Herkes senden büyük beklenti içinde, bu seni korkutmuyor mu?'' şeklindeki soruyu ise ''Kesinlikle herhangi bir korku içinde değilim. Büyük bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Büyük bir taraftar desteği olan bir kulüpteyim'' diye yanıtladı.



''FENERBAHÇE TARAFTARI GİBİ TARAFTAR YOK''



Ambians olarak Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bir numara olduğunu kaydeden Güiza, ''Avrupa'nın bir numarası. Fenerbahçe'nin taraftarı gibi taraftar olduğuna inanmıyorum. İnanılmaz bir stat'' yorumunu yaparken, oturumu yöneten Antonio Gil'in, ''Taraftar üzerinde baskı kurmasına rağmen, hala o taraftarın bir numara olduğunu mu söylüyorsun?'' şeklindeki soruya, ''Evet'' yanıtını verdi.



Türkiye ve İspanya Ligi arasındaki farklarla ilgili olarak, suni çimde yaptığı maçlara sitemde bulunan Güiza, ''Türkiye'de iki üç maç var ki bunları suni çim üzerinde yapıyoruz, bunlardan şikayetçiyim. Umarım bir dahaki dönemde daha başarılı olacağız. Biraz komplike bir ligde oynadığımı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin ligde istikrarsız bir performans ortaya koyduğu ifade edilerek, bu konudaki düşünceleri sorulan Güiza, ''Biz iyi sahalarda oynamaya, iyi ambianslara alışığız. Bu hafta sunu çim üzerindeydik. Biraz komplike bir maçtı. Bu bir bahane değil, tabii ki 11'e 11 oynuyoruz. Bu kulüp daha üst sıralarda yer almayı hak ediyor'' dedi.



Güiza, Turkcell Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını ifade ederken, İspanya Milli Takımı ile ilgili bir soru üzerine, ''Torres ve David Villa gibi 90 dakika forma giymek isterdim. O arzu içindeyim'' diye konuştu.



''BİR NUMARAYIZ''



Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin harika maçlar çıkardığı yorumuna katıldığını ifade eden İspanyol oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın Türkiye ile yapacağı maçlarla ilgili, ''Şampiyonada bütün maçlarını izledim. Çok güzel performans ortaya koydular. İleriye gittiler. Finale çok yaklaşmışlardı. Türkiye belki İspanya'da komplikasyon içinde olacaktır. Şunu da göz ardı etmemek lazım, en beklemediğiniz anda takımlar iyi mücadele verip sürpriz de yapabilir'' şeklinde değerlendirme yaptı.



Güiza, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili, ''4. yılımı bitirdikten sonra inşallah her şey yolunda gitmiş olacak. Umarım, bir 5 yıl daha sözleşme yenileme imkanım olur'' dedi.