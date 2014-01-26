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Deutsche Welle

Tek erkeklerde şampiyon Wawrinka

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stanislas Wawrinka, maç içinde sakatlık yaşayan güçlü rakibi Rafael Nadal’ı 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında şampiyon oldu.

26 Ocak 2014 17:37


Sezonun ilk Grand Slam Tenis Turnuvası olan Avustralya Açık, tek erkeklerde dünya sıralamasında 8 numarada yer alan Stanislas Wawrinka’nın şampiyonluğuyla sona erdi. İsviçreli raket, dünya 1 numarası rakibi İspanyol Rafael Nadal’ı 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez oynadığı bir Grand Slam finalini kazanmayı başardı.

Sakatlık Nadal’ın belini büktü

Turnuvanın ve finalin favorisi Nadal ise ikinci set sırasında sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık molası aldı. Rafael Nadal’ın yaşadığı sakatlık oyununu olumsuz etkiledi ve 14’üncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaşma şansını kullanamadı. Nadal şampiyon olsaydı ikincilik kupasını elinden aldığı ABD’li Pete Sampras’ı yakalayacaktı. Nadal, 17 kezle en fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer’i yarı finalde elemişti.

Ödül töreni sırasında büyük bir sevinç yaşayan Wawrinka “uyanık mıyım yoksa rüyada mıyım bilmiyorum” diye konuştu. Rakibinin sakatlığına da değinen İsviçreli raket “senin için üzüldüm. Umarım sırtın yeniden iyileşir. Sen çok iyi bir dost ve inanılmaz bir şampiyonsun” dedi. Wawrinka daha önce 12 kez karşılaşdığı Nadal’dan set bile alamamıştı.

Stanislas Wawrinka, Melbourne’deki şampiyonluğuyla hem 2,65 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu hem de dünya sıralamasında vatandaşı Federer’i geride bırakarak ilk kez 3’üncülüğe yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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