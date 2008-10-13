Tek düşüncemiz G.Antepspor

Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Antalya kampının takım adına çok faydalı geçtiğini belirterek, tek düşüncelerinin Gaziantepspor karşılaşması olduğunu ve ligde yenilmeyecek takım olmadığını söyledi.



Bulak, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da 4 gün süren kampın çok faydalı geçtiğini ifade ederek, "Çok iyi bir ortamda, var olan eksiklerimizin asgari düzeye indirilmesi ve istediğimiz işlerin yapılması, taşların yerine oturması adına ciddi çalışmalar yaptık" dedi.



Denizlispor ve Bursaspor ile mücadele gücünün yüksek olduğu maçlar oynadıklarını dile getiren Bulak, "Bu maçlarda fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızla birlikte genç oyuncularımıza şans verip, diğer oyuncularımızın da son durumlarını görme fırsatını bulduk. Lig arasını iyi değerlendirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.



Bulak, artık tek düşüncelerinin Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Rakibimiz lige iyi başladı. Kaliteli bir kadrosu da var. Ama biz kendi gücümüze ve kalitemize inanıyoruz. Tek düşüncemiz Gaziantepspor maçı. Ligde yenilmeyecek takım yok. Taktiksel ve zihinsel anlamda iyi hazırlanıp, deplasmandan galip gelmek, puanla dönmek istiyoruz."

