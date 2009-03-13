T24 LogoT24 Logo
Spor

'Tek düşüncem F.Bahçe'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Edu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği haberlerinin doğru olmadığını belirtti..

13 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Edu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği, ancak kulübünün izin vermediği şeklindeki haberin doğru olmadığını belirterek, tek düşüncesinin takımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Edu, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir gazetede, Brezilya'daki bir televizyona yaptığı açıklamalara dayandırılarak, "Fener önümü kesti" başlığıyla verilen haberin gerçek olmadığını, Brezilya ve Türkiye'de hiçbir yayın kuruluşuna konuşmadığını kaydetti.

Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu ifade eden Edu, şöyle dedi:

"Futbol oynadığım kulübün, benim önümü kesmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Sakatlıktan yeni çıktım ve tek düşüncem, futbolum ve mücadelemle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak. Önümüzde zorlu lig ve kupa maçları var. Bu haberler, bu maçlar öncesi kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24