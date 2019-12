'Tek düşüncem F.Bahçe'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Edu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği, ancak kulübünün izin vermediği şeklindeki haberin doğru olmadığını belirterek, tek düşüncesinin takımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.



Edu, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir gazetede, Brezilya'daki bir televizyona yaptığı açıklamalara dayandırılarak, "Fener önümü kesti" başlığıyla verilen haberin gerçek olmadığını, Brezilya ve Türkiye'de hiçbir yayın kuruluşuna konuşmadığını kaydetti.



Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu ifade eden Edu, şöyle dedi:



"Futbol oynadığım kulübün, benim önümü kesmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Sakatlıktan yeni çıktım ve tek düşüncem, futbolum ve mücadelemle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak. Önümüzde zorlu lig ve kupa maçları var. Bu haberler, bu maçlar öncesi kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor."