Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Dinamo Kiev maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Valeri Lobanovskiy Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Gergin olduğu gözlenen Aragones, futbolcu Güiza'ya, Semih'in yokluğundan nasıl etkilendiğiyle ilgili bir soru üzerine de araya girerek soruya yanıt verdi. Aragones bazı soruları da maçla ilgisi olmadığı gerekçesiyle yanıtlamadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü, bugünkü mücadelede, savunma yapıp fırsatları mı kollayacakları yoksa hücum futbolu mu oynayacaklarına ilişkin bir soruya ''Dinamo Kiev saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bizim artık UEFA Kupası mücadelesine katılmak istiyorsak son şansımız. Başka şansımız yok. Rakibimize ben antrenör olarak saygı duyuyorum. Kafamızdan geçen tek düşünce kazanmak'' şeklinde yanıt verdi.Aragones, ilk maçta Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe arasında ne fark olduğunun sorulması üzerine, ''Futbolda çok fazla değişik işten bahsetmeye gerek yok. Evet belki çok konuda birşey söyleyemeyeceğim ama kesinlikle kazanmamız gereken maç. Bazı konularda avantaj Dinamo Kiev'de desek de her şeyi yapmamız gereken bir maç'' dedi.Aragones, Kiev'e getirmediği futbolcuları Emre ve Kazım'ın küçük şikayetleri bulunduğunu, deplasmandaki mücadeleye her şeyiyle maça çıkabilecek futbolcularını getirdiğini bildirdi.Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aragones, ''Benim kadromda 27 oyuncum var. Getirdiğim oyuncular en iyi durumdaki futbolculardır. Emre ve Kazım'ın sakatlık durumları vardı diyemeyiz. Küçük şikayetleri vardı. Gazeteciler iki açıdan bakıyorlar olaya. Hem gazeteci, hem de seyirci kimliğiyle. Benim buraya getirdiğim takımda her şartta en iyi oyuncular yer alıyor. Onlar da bu maçta sahaya çıkacak'' şeklinde konuştu.Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları maçın, Avrupa kupalarında yollarına devam etmek için son şans olduğunu hatırlatarak, ''Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet almak istiyoruz'' dedi.Bu maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Güiza, ''UEFA Kupası için son şansımız olduğunu bildiğimiz bir maç. Her şeyimizi vererek elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet almak istiyoruz'' diye konuştu.İspanyol futbolcu, grup maçlarında aldıkları kötü sonuçların, Dinamo Kiev maçındaki konsantrasyonlarını nasıl etkileyeceği sorusuna,''Aldığımız sonuçların takımı etkileyeceğini düşünmüyorum. UEFA şansımızı devam ettirecek bir maç. Bu maçı bağımsız düşünmek gerekir. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup UEFA şansını yakalamak istiyoruz'' şeklinde yanıt verdi.Hava koşullarının oyunlarını nasıl etkileyeceği sorusuna da Fenerbahçeli futbolcu, ''Bunlar bizim için bahane olmayacak şeylerdir. Bu sonuna kadar mücadele etmemiz gereken bir maç. Hava koşullarını bizi etkileyecek bir etken olarak görmüyorum'' dedi.