Tek ders ve sorumluluk sınavı Eylül'ün 3. haftasına alındı

Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, liselerden mezun olamayan ancak yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin durumlarının değerlendirilerek, Kasım’da yapılması gereken sorumluluk sınavının eylülün 3’üncü haftasına alındığı anımsatıldı.

Bu sınavlardan sonra tek dersten mezun olamayan öğrenciler olursa, bu öğrenciler için de tek ders sınavının yapılacağı belirtilen açıklamada, bu düzenlemelerin lise son sınıf öğrencilerinin hak kaybına uğramaması için yapıldığı vurgulandı.



Üniversitelere kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül’de yapılacak olmasının öğrenciler için bir mağduriyet oluşturmayacağı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: “Bu konuda geçen yıllarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı’yla bu durumdaki öğrencilerin hak kaybına uğramadan Milli Eğitim Bakanlığının sınav süreci bittikten sonra, kazandıkları yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmaları sağlanmıştır. Bu düzenlemenin bu yıl da yapılması için gerekli resmi prosedür başlatılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı alındığında kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca öğrencilerimizin ve velilerimizin bilgilenmesi sağlanacaktır.”