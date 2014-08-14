T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tek ders ve sorumluluk sınavı Eylül'ün 3. haftasına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, sorumluluk ve tek ders sınavına girecek lise son sınıf öğrencilerinin, mağduriyet yaşamaması sınavlarını Eylül’ün üçüncü haftasına aldı

14 Ağustos 2014 22:52

Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, liselerden mezun olamayan ancak yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin durumlarının değerlendirilerek, Kasım’da yapılması gereken sorumluluk sınavının eylülün 3’üncü haftasına alındığı anımsatıldı.

Bu sınavlardan sonra tek dersten mezun olamayan öğrenciler olursa, bu öğrenciler için de tek ders sınavının yapılacağı belirtilen açıklamada, bu düzenlemelerin lise son sınıf öğrencilerinin hak kaybına uğramaması için yapıldığı vurgulandı.

Üniversitelere kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül’de yapılacak olmasının öğrenciler için bir mağduriyet oluşturmayacağı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: “Bu konuda geçen yıllarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı’yla bu durumdaki öğrencilerin hak kaybına uğramadan Milli Eğitim Bakanlığının sınav süreci bittikten sonra, kazandıkları yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmaları sağlanmıştır. Bu düzenlemenin bu yıl da yapılması için gerekli resmi prosedür başlatılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı alındığında kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca öğrencilerimizin ve velilerimizin bilgilenmesi sağlanacaktır.”

 

ETİKETLER

tek derssınavsorumluluklise son

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24