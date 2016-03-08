Tek çocuk politikasından vazgeçen Çin, ‘ikiden fazla olmaz’ dedi

‘Tek çocuk’ politikasından geçen yıl geri adım atan Çin’de, çiftlerin ‘istedikleri kadar çocuk sahibi olmasına’ izin verilmeyeceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, nüfusu 1 milyar 375 milyonu aşan Çin’de Ulusal Sağlı ve Aile Planlama Komisyonu Direktörü Li Bin, ‘çok çocuk’ için izin vermeyi planlamadıklarını açıkladı.

Yıllık bilgilendirme toplantısında konuşan Li, aile planlaması politikası feshetmek için bir ‘çizelgeleri’nin olmadığını kaydetti.

Pekin yönetimi, 1980’de uygulamaya konulan ‘tek çocuk’ politikasını geçen yıl değiştirerek çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin vermişti.