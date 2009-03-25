'Tek çare silahlı mücadele'

2. İddianame, terör örgütü olarak tanımladığı Ergenekon'un kızıl elma koalisyonu yaratmak istediğini Levent Temiz örneği ile veriyor.





"Şüpheli Levent TEMİZ’in eski ülkü ocakları başkanı olduğu, dosyada mevcut iletişim tespit tutanakları ve diğer delillere göre Ergenekon Terör Örgütü adına kararlaştırılan ve Sedat PEKER’in organize ettiği KIZIL ELMA koalisyonu olarak adlandırılan örgütsel birlikteliğin oluşturulmasında görev aldığı, daha sonra sanıklar Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Sevgi ERENEROL, Muzaffer TEKİN, Fikri KARADAĞ, Halil Behiç GÜRCİHAN ve Bekir ÖZTÜRK’le irtibatlı olarak örgütsel eylem ve birlikteliğini sürdürdüğünü, özellikle Danıştay saldırısından birkaç gün önce gece yazdığı,“BUGÜN TÜRK TARİHİNDE GÖRMEDİGİ KADAR ASAGILANMAKTADIR. AVRUPANIN VE ABD’NIN SALDIRGANLIGI TEHLİKELİ BOYUTLARA ULASMISTIR. ISBIRLIKCI KOMPRADOR SİSTEM GÖRÜLMEDİK DERECE ASAGILIKTIR. BU DURUMDA TÜRKCÜ DEVRİMCİ GENCLERE İHTİYAC VARDIR. BEN T.C’NİN SADECE TAM BAGIMSIZLIGINI İSTEDİM. BU NEDENLE BEN VE ÜLKÜDASLARIM EMPARYALİZME VE İSBİRLİKCELERE KARSI SAVASTIK. BUNDAN DOLAYI ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ. VE BEN GENC YASTA ÜLKEMİN BAGIMSIZLIGINA KENDİMİ ARMAGAN ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM. TÜRKLÜGÜN TEK KURTULUS ÇARESİ KALMIŞTIR ODA SİLAHLI MÜCADELEDİR. AV.LEVENT TEMİZ” şeklindeki mesajı örgüt üyelerinden Veli KÜÇÜK, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK,Kemal KERİNÇSİZ , Fikri KARADAĞ ve Sevgi ERENEROL’a göndermesi ,birkaç gün sonra gerçeleştirilecek olan Danıştay saldırısından haberdar olduğunu ortaya koyduğu, (...)"

