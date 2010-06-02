'Tek bir kişi bile bırakılmayacak'

T24- İsrail’in serbest bırakma kararı aldığı yolcular içindeki Türk vatandaşlarından 500’ü THY uçaklarında. Yaralılar ve cenazelerin gelmesiyle birkaç saat içinde uçakların hareket etmesi bekleniyor.

"Tek bir kişi kalsa dahi uçaklar hareket etmeyecek."

Bu açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. İHH’den de, 3 aktivistin serbest bırakılmadığı, 25 kişinin kayıp olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. İsrail’deki durumu, Ben Gurion havaalanında bulunan NTV Haber Müdürü T24 yazarlarından Mete Çubukçu şöyle aktardı:

"Yaralılar ve cenazeler dışında gelmesi beklenen kişi yok. Yardım konvoyunda bulunan 500’ün üzerindeki kişi şu an havaalanında. THY’ye ait ilk uçakta yaklaşık 170, ikinci uçakta ise yaklaşık 216 kişi yerlerini aldı ve kapılar kapandı. Yaklaşık 100 kişi de 3. uçağa bindiriliyor.

Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’daki hastanelerde bulunan yaralılar havalanı yolundalar. Aynı şekilde cenazelerde buraya ulaşmak üzere ve tüm bu süreçler tamamlandığında uçaklar bıuradan havalanacak.

Ne zaman hareket edileceği henüz belli değil ancak en iyi ihtimalle saat 21’i bulabileceği belirtiliyor.

Vatandaşları için diğer ülke diplomatları da burada. Havaalanında uluslararası gözlem heyeti oluşmuş durumda. Türkiye kriz komitesinden Avni Avcı, Hüseyin Tanrıverdi ve Halit Çevik’te buradalar.

Bugün, aktivistlerden bazılarının gidişine engel olma yönündeki başvuru da mahkemece reddedildi. Türkiye’nin, 'tek kişi kalmayacak' şartı hayata geçecek gibi görünüyor.

400 yolcu şu an uçakların içinde ve kapılar kapanmış halde; 100 yolcu da 3. Uçağa biniyor. Yaralılar ve cenazelerin de gelmesiyle Ankara’ya hareket edilecek."