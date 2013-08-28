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Dünya

'Saldırının sorumlusunun kim olduğu tam belli değil'

Amerikan Gizli Servisi Suriye hükümet yetkililerinin telefonda kimyasal saldırı hakkında yaptığı konuşmayı dinledi. İddialara göre, saldırı planlanmamıştı

28 Ağustos 2013 23:01

Amerika Birleşik Devletleri, Beşar Esad hükümetinin Suriye'deki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğundan emin. Amerikan Gizli Servisi, geçtiğimiz hafta dinlemeye aldığı telefon kayıtlarını bu iddiaya kanıt gösterdi.

Alman Die Welt gazetesinde yeralan bir habere göre, Suriye Savunma Bakanlığı'nda çalışan bir kişi geçtiğimiz Çarşamba günü Kimyasal Gaz Birimi'ne telefon açarak, halka yapılan bu saldırının ne olduğunu sordu.

Gazetenin haberine göre, bu bulgulardan, bin kişinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında dolaylı olarak da olsa Esad var.

Ancak alınan bu bilgi Suriye rejiminin suçlu olup olmadığı konusunda yeni sorular doğmasına da neden oluyor. Şimdi de, sivillere yönelik bu saldırının, bir subayın yetkilerini aşmasından dolayı mı gerçekleştiği, yoksa saldırının ardında gerçekten Esad'ın mı bulunduğu tartışılıyor.

Amerikan Gizli Servisi'nin bir çalışanı Foreign Policy dergisiyle yaptığı bir söyleşide, "Bu saldırıdan tam olarak kimin sorumlu olduğu belli değil" dedi ve asıl sorunun şu olduğuna işaret etti: "Ordu içinde bu gibi kararları alan başka bir bölüm mü var, yoksa yalnızca özel emir üzerine mi saldırılıyor?"

Gizli Servis çalışanı sözlerine şöyle devam ediyor: "Neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, son derece aptalca bir hareket olduğu. Önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyorum, ancak Suriye hükümeti hak ettiğini görecek."

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