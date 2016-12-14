Tek başına savaştan kaçan çocuklar

Savaş ve afet bölgelerindeki çocuklara yardım eden Save the Children örgütü Almanya'daki kimsesiz çocuk mültecilerle de ilgileniyor. Örgütün Almanya'daki kolunda çalışan Meike Riebau Alman Haber Ajansına (dpa) verdiği mülakatta Almanya'ya sığınan her genç mültecinin çocuk haklarından yararlanma imkânı bulamadığını söyledi.

Tek başına Almanya gibi yabancı bir ülkeye gelen çocukların ailelerinden uzak kalmalarının büyük bir sorun olduğunu söyleyen Riebau, yetişkin mültecilerin bile Alman bürokrasisi karşısında bocaladıklarını ancak zamanla genç mültecilerin korunup kollanmasında gençlik dairelerinin başarılı bir çalışma sergilemeye başladığını belirtti. Riebau, "Aileleriyle birlikte gelenlere kıyasla tek başına Almanya'ya gelmiş olan çocuk yaştaki mültecilerin sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlandıklarını söyleyebiliriz. Ancak gençler 18 yaşına geldiklerinde bazı hizmetler kesildiği için topluma entegrasyonlarında sorunlarla karşılaşabiliyorlar” dedi.

Çocuk yaşta ve kimsesiz Almanya'ya ulaşabilmiş olmanın, yeni hayata alışabilecek kadar tecrübe kazanıldığı anlamına gelmeyeceğini belirten Save the Children yetkilisi çocuk sayılabilecek mültecilerin neden tek başlarına Almanya'ya geldikleri sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Kaçış sırasında ailelerinden kopan çocuklar var. Bazılarına da ‘Almanya'ya git. Orada teyze ve dayıların var. Daha iyi yaşarsın' telkini yapılıyor. Bir bölümü ise hayatta kalabilmek için ülkesinden Almanya'ya geliyor. Umut ile zaruret kaçışta önemli rol oynuyor. Bazı çocuklar da ebeveynleri istediği için tek başlarına kaçıyor.”

Yasalar aile birleşimini zorlaştırıyor

Meike Riebau ailelerin birleştirilmesi uygulamasından yararlanmanın zor olduğunu, yalnız gelenlerin ebeveynlerini yanlarına aldırabildiklerini çocuk yaştaki kardeşlerini ise getirtemediklerini söyledi. Bu uygulamadan mağdur olanların arttığını belirten Riebau ailelerinden ayrılan çocukların ebeveynlerinin aile birleşimine hak tanıyan statüye kavuşana kadar ülkelerinde ya da üçüncü bir ülkede beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yardım gönüllüsü Riebau son yasal düzenleme nedeniyle yetişkin ve çocuk yaştaki yalnız mültecilerin ailelerine kavuşmak için en az iki yıl beklemek zorunda kalabildiklerini sözlerine ekledi.

Suriyeli ailelerin çocuklarını neden Almanya'ya gönderdikleri sorulduğunda mültecilerden farklı yanıtlar alınıyor. Hüseyin Abu Kaşif yeni yurdundaki izlenimlerini şöyle özetliyor: "Almanya'da herkese aynı muamelenin yapılması hoşuma gidiyor. Arap toplumlarında ve Türkiye'de durum böyle değil. Almanya mültecilerin gelmesini istediğini söylediği için bu ülkeye geldik.” Kardeşiyle birlikte Almanya'da yaşayan Hala adlı Suriyeli kız çocuğu ise yanına aldırtamadığı ailesini özlemiş: "Türkiye'ye, annemin yanına dönmek istiyorum.”

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DW,dpa/AG/BS