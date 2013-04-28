Akil İnsanlar'ı protesto için İstiklâl Marşı'nı okumak istedi, sözleri unuttu

Akil İnsanlar Marmara Heyeti, Çanakkale'de Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle buluştu. Hülya Koçyiğit'in de katıldığı toplantıda İstiklal marşı krizi yaşandı. İstiklal Marşı'nın okunmamasını protesto eden katılımcılardan biri tek başına kalkıp marşı okumak istedi, heyecandan sözlerini unuttu.

Kolin Otel'de düzenlenen toplantıya, Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Sabahki programlara yetişemeyen Hülya Koçyiğit, buradaki toplantıda yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Akil İnsanlar Marmara Heyeti Grup Başkan vekili Mithat Sancar, katılımcılara 'Hoş geldiğiniz' derken, katılımcılar arasından bir kişi, İstiklal marşı okunup okunmayacağını sordu.

İkinci mısrada şaşırdı



Toplantı devam edince, kalabalık arasında 3 kişi, bu durumu protesto ederek toplantıyı terk etti. Ardından bir katılımcı, tek başına İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Heyecandan ikinci mısrada şaşıran vatandaş, salondaki diğer katılımcıların alkışlı protestosuna maruz kaldı. Heyecanlı vatandaşı, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sakinleştirdi.

'Her yerde okunursa marşa saygısızlık olur'

Protestoların ardından toplantı başladı. Mithat Sancar, yaşanan bu protestoları anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının ise saygısızlık olduğunu söyledi. Sancar, "Bu resmi bir toplantı değil. Milli marşı söyleyecek yer bellidir. Her yerde okunursa, o marşa saygısızlık olur. Bizim bayrakla, milli marşla hiçbir sorunumuz yok. Biz, bu bayrağın ve milli marşın gönüllüce, kalpten benimsenmesi için başlatılmış bir sürecin destekçisi olmak için yola çıktık" dedi.