Sözcü yazarı Soner Yalçın CHP'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensorunun AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine değinerek, "Niye bu bakan? Çünkü, bu bakanlık pazarlık usulüyle 2016 yılında 3.8 milyar TL ve 2017 yılının ilk altı ayında 2.8 milyar TL ihale verdi!" dedi.

AKP'nin Meclis'e getirdiği torba kanuna da değinen Yalçın, "AKP, Meclis'e getirilen torba kanunla ilave 37 milyar TL'lik borçlanma yapacak. Yetmiyor. Sürekli acımasızca vergi artırıyorlar. Ama… Aynı derece bu konulara dair ilgisizliğimiz de sürüyor… Tek başına CHP ne yapsın?" ifadesini kullandı.

Yalçın'ın "CHP ne yapsın" başlığıyla (18 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Muhtemelen…

Belki siz bu yazıyı sıkılarak okuyacaksınız.

Ya da yarıda bırakacaksınız..

Konu şu:

Tarih: 6 Ekim 2017

CHP, TBMM Başkanlığı'na yazı gönderdi:

– AKP iktidarı son dönemde yaptığı ihalelerde “açık ihale” gibi temel ihale usullerini terk etti.

– Ancak doğal afetler gibi özel hallerde ivedi olarak yapılması gereken pazarlık usulüne döndü.

– Pazarlık usulünde ilan yapmak gerekmiyor; iktidar, en az üç şirketi davet edip ihaleyi birine veriyor!

– Nitekim bu usulle yapılan ihale tutarı 2016 yılında yüzde 86.1 arttı. Parasal değeri 21.7 milyar TL oldu. Keza…

– 2017 yılının ilk altı ayında pazarlık usulüyle yapılan ihale tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 175 arttı. Sadece altı aylık tutar 16.8 milyar TL oldu!

AKP iktidarı neden temel ihale usullerinin dışına çıktı?

AKP iktidarı neden bu tür ihaleye hep belli şirketleri çağırıyor?

CHP, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında gensoru açılmasını istedi. Niye bu bakan?

Çünkü, bu bakanlık pazarlık usulüyle 2016 yılında 3.8 milyar TL ve 2017 yılının ilk altı ayında 2.8 milyar TL ihale verdi!

Ve…

42 kez değiştirdi

Tarih:16 Ekim 2017.

Yer: TBMM

Gensoru görüşmesi yapıldı.

CHP Milletvekili Faik Öztrak'ın konuşmasından bazı bölümler aktaracağım:

“Bu iktidar kamu ihale mevzuatını hiç sevemedi. İhaleleri keyfine göre dağıtmak için ilk günden bu yana ciddi bir çaba gösterdi. Nitekim, iktidar 2003'ten bu yana 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu 42 kez değiştirdi. AKP her dört ayda bir ihale kanununu değiştirerek, kanuna uymak yerine, kanunu kendisine uydurdu.

– AKP'den önce- TBMM'de 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen Kamu İhale Kanunu dünya standartlarında düzenlemeydi. 2001 krizinden ders alan dönemin iktidarı, ‘tüyü bitmemiş yetimin kör kuruşu sağa sola peşkeş çekilmesin; kamu kaynakları artık çarçur edilmesin, devletin borcu azalsın' diyerek bu yasayı çıkardı.

Hazine Müsteşarı olarak bu kanunun hazırlanmasında ve yasalaşmasında dönemin milletvekilleriyle beraber TBMM'de gece gündüz çalıştım. Bu ihale kanununun ardından, artık Türkiye'de kamu kaynaklarını bir virüs gibi bitirip tüketen ihale yolsuzluklarının sonunun geldiğini düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Rantı belli kişilere dağıtarak yandaş yaratmaya dayanan sığ siyaset güdüsü yeniden hortladı.

AKP iktidarına yasayı 14 yılda 42 kez değiştirmek de yetmedi. Ekonomi bozuldukça iktidar, yandaşlarına rant dağıtmakta zorlanır hale geldi. Böylece adrese teslim ihaleler devreye sokuldu. Bunu yapabilmek için de kanunun istisnai hükümlerini istismar ederek, ‘istisnayı usul haline getirmeye' başladı…”

MHP desteği

Faik Öztrak, neden gensoru açılmasını istediklerini şöyle izah etti:

“Son dönemde bu istismarı en çok yapan kurum ve kuruluşların, Sayın Ahmet Arslan'ın bakanlığının görev ve sorumluluk alanındakiler olduğu dikkati çekiyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında sadece Karayolları'nın ‘pazarlık usulüyle' gerçekleştirdiği yapım ihalelerinin tutarı kuruşu kuruşuna; 13 milyar 577 milyon 486 bin 731 lira ve 83 kuruş. Yani eski parayla yaklaşık 14 katrilyon TL.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM -eskiden TCK kısaltması kullanılırdı; AKP, TC'yi kaldırdı) pazarlık usulüyle açtığı 63 ihalenin 56'sı doğal afetler istisnasına dayanarak gerçekleştirilmiş! Bu ihalelerin tutarı 12 milyar 599 milyon 319 bin 428 lira, 77 kuruş. Bir diğer ifadeyle ihale tutarının yüzde 93'ü pazarlık usulü kapsamında gerçekleşmiş…”

Peki. Bu ihaleleri alanlar kim?

CHP'li Öztrak isim vermiyor:

“Gerek vatandaş gerekse milletvekili olarak bu ihalelerle ilgili bilgi edinme hakkımı kullanmaya çalıştım. KGM ve Başbakanlık iletişim merkezine ayrı ayrı başvurdum.

KGM, verdiği tek sayfalık cevapla istediğim bilgileri vermek yerine, ihale bültenlerinden bu bilgileri tek tek çıkarmamı tavsiye etti!

Başbakanlığa yazdığım dilekçeye ise cevap bile alamadım.

Vatandaş olarak alamadığım bilgiyi milletvekili olarak almak için 15 Haziran 2017 tarihinde TBMM'ye soru önergesi verdim. Yanıt alamadım…”

Sonuçta:

Gensoru, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Dün: Üç gazetede küçücük verilmiş haber dışında, tv kanallarında ve gazete sayfalarında gensoruya dair haber görmedim!

Cebimizdeki paranın hesapsızca alınmasına neden ses çıkarmıyoruz?

Bütçenin dikiş tutmadığı ortada: Borçlanma limitleri daha yılın ilk dokuz ayında 15 milyar TL aşıldı. AKP, Meclis'e getirilen torba kanunla ilave 37 milyar TL'lik borçlanma yapacak. Yetmiyor. Sürekli acımasızca vergi artırıyorlar.

Ama…

Aynı derece bu konulara dair ilgisizliğimiz de sürüyor…

Tek başına CHP ne yapsın?