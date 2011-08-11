-Tek başına 4500 mil yaptı KAHİRE (A.A) - 11.08.2011 - Türk kaptan Orhan Uzun, Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'nda yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfaların isyan ederek gemiden ayrılması üzerine, iki bin tonluk "H. İdris Erdoğdu" gemisini tek başına kullanarak, 4 bin 500 deniz mili yol katetti ve Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş kenti açıklarında demirledi. Kaptan Orhan Uzun ve Musa Erdoğdu, Çin Halk Cumhuriyeti'nden satın aldıkları "H.İdris Erdoğdu" gemisiyle Türkiye'ye gitmek üzere 5 ay önce yola çıktı. Kumanya ve yakıt almak için Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na uğrayan gemide görevli Endonezyalı yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfalar isyan etti. Görevli personelin gemiden ayrılması üzerine tek başına gemiyi Türkiye'ye götürmeye karar veren Orhan Uzun, aşçısına seyir bilgileri öğreterek yola çıktı. Yaşadığı macera dolu yolculuğu anlatan Orhan Uzun, günde 18 saat çalışarak ve gemideki tüm işleri yaparak okyanusu geçtiğini ifade etti. Gemisinin Hint Okyanusu'nda ve Yemen kıyılarında defalarca arıza yaptığını belirten Uzun, "Teknik bilgim olduğu için arızaları tamir etmeyi başardım. Ben hem geminin kaptanıyım, hem de ortağıyım. Personelimiz bizi yalnız bırakınca sadece aşçımdan yardım alarak gemiyi Mısır'a getirebildim" dedi. Yemen kıyılarında gemi arızalanınca durmak zorunda kaldıklarını belirten Uzun, "Burada gemiye korsanlar yanaştı. Adamların silahlarını gördüm. Benim Türk olduğumu ve gemide sadece 3 kişi bulunduğunu öğrenen korsanlar, gemiye çıkmaktan vazgeçerek bölgeden ayrıldılar" diye konuştu. Ortağı Musa Erdoğdu ile aşçısının hastalanmaları üzerine Mısır üzerinden havayolu ile Türkiye'ye gittiklerini söyleyen kaptan Orhan Uzun, yolculuk boyunca yaşadıklarını korku filmine benzetti. Süveyş Kanalı'ndan geçiş için iki aydan beri izin beklediğini ifade eden Uzun, Süveyş Kanal İdaresinin kendisine zorluklar çıkardığını iddia etti. Geminin geçiş prosedürlerinin tamamlanmasına rağmen Süveyş Kanal İdaresinin gemiyi römorkör olmadan kanaldan geçirmek istemediğini söyleyen Uzun, "Gemi römorkör olmadan da kanaldan geçebilir. Ama Mısır bunu kabul etmiyor. Bu sorunun aşılması için çabalarımız sürüyor. Mısır makamlarının çıkardığı zorluklardan dolayı Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği devreye girdi ve sorunun çözülmesi için çalışılıyor. İznimiz çıktığında kanaldan geçerek Türkiye'ye gideceğim" diye konuştu.