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Ekonomi

TEİAŞ'tan elektrikte düzenleme ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 20:15

-TEİAŞ'tan elektrikte düzenleme ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) tarifesi yeniden belirlendi. TEİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, 2012 itibariyle Yürürlükte Bulunacak İletim Tarifeleri 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında, iletim sistemine ilişkin belirlenmiş olan iletim tarifelerinin EPDK'nın 3575 Sayılı Kurul Kararı uyarınca onaylandığı belirtildi. Yeni iletim tarifesinin, iletim sistemi sitem kullanım fiyatı, iletim sistemi sistem işletim fiyatı ve iletim ek ücretinden oluşmak üzere uygulanacağı bildirildi.  TÜBİTAK Uzay ile TEİAŞ tarafından yapılan ortak çalışma kapsamında oluşturulan iletim tarifeleri TL/MW-Yıl üzerinden şu şekilde gerçekleşti:  Tarife Bölgesi       Üretim Sistem Kullanım   Tüketim Sistem Kullanım   Sistem İşletim -------------       ----------------------   -----------------------   --------------- 1                          9.948,13                 25.029,39              452,40 2                         11.565.58                 24.524,18              452,40 3                         12.639,44                 23.967,79              452,40 4                         14.542,99                 22.579,82              452,40 5                         14.733,87                 22.464,65              452,40 6                         16.591,79                 21.586,84              452,40 7                         20.382,46                 19.526,84              452,40 8                         20.437,34                 19.749,06              452,40 9                         21.195,37                 19.438,54              452,40 10                        21.388,69                 18.746,46              452,40 11                        22.381,06                 18.315,03              452,40 12                        23.572,88                 17.998,00              452,40 13                        25.228,99                 17.495,66              452,40 14                        27.383,24                 15.581,70              452,40

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