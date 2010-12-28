-TEİAŞ'NİN İLETİM TARİFELERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacağı ''iletim tarifelerini'' belirledi. TEİAŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iletim sistemi sistem kullanım fiyatı, iletim sistemi sistem işletim fiyatı ve iletim ek ücretinden oluşmak üzere uygulanacak. TEİAŞ 14 bölge bazında ayrı ayrı üretici ve tüketiciler için iletim tarifesi uygulayacak. TEİAŞ iletim sistemi sistem kullanım fiyatı, iletim sistemi sistem işletim fiyatı ve iletim ek ücretini, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi çerçevesinde yansıtacak. TEİAŞ, iletim sistemine yeni bağlanacak olan kullanıcılara Bağlantı Bedelleri Hesaplama Yöntem Bildirimi çerçevesinde belirlenecek olan fiyatları yansıtacak. İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ gereceğinde, iletim sistemine yeni bağlanacak olan kullanıcılardan iletim sistemine bağlanması ile ilgili olarak yapılan masrafları karşılayacak şekilde bağlantı bedeli alacak. Piyasa işletim ücreti toplam 519 bin 262,98 lira/ay (iletim ek ücreti dahil) olarak faturanın düzenlendiği ay içinde faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının işlem hacmi dikkate alınarak yansıtılacak.