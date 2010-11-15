T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TEİAŞ'DAN İHALE ERTELEME ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 14:29

-TEİAŞ'DAN İHALE ERTELEME ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, ''21 adet 420 kV 1425.1000 A Buşing ve 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing (İhale Kayıt No: 2010/542321) alımı'' ihalesini, 20 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00'e erteledi. Müdürlük tarafından, 6 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (2010-İŞD/14 referanslı dosya kapsamında) ve son teklif verme tarihi 3 Aralık 2010 saat 14.00 olarak belirtilen, söz konusu ilanın ayrılmaz bir parçası olan, 21 adet 420 kV 1425.1000 A Buşing ve 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing (İhale Kayıt No: 2010/542321) alımı ihalesi, 20 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00'e ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24