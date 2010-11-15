-TEİAŞ'DAN İHALE ERTELEME ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, ''21 adet 420 kV 1425.1000 A Buşing ve 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing (İhale Kayıt No: 2010/542321) alımı'' ihalesini, 20 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00'e erteledi. Müdürlük tarafından, 6 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (2010-İŞD/14 referanslı dosya kapsamında) ve son teklif verme tarihi 3 Aralık 2010 saat 14.00 olarak belirtilen, söz konusu ilanın ayrılmaz bir parçası olan, 21 adet 420 kV 1425.1000 A Buşing ve 6 adet 420 kV 1675 kV-2500 A Buşing (İhale Kayıt No: 2010/542321) alımı ihalesi, 20 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00'e ertelendi.