TEİAŞ'ın Kolin'e verdiği ihale maliyetinin sözleşme bedelinden 5 milyon TL az olduğu ortaya çıktı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün (TEİAŞ), “Verbena-Alibeyköy EİH’nin Tasfiye Sonrası Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesini Kolin, 59,8 milyon TL'ye aldı. İhalenin hesaplanan maliyeti, sözleşme bedelinden 5 milyon TL az.

Kolin ve Armin şirketlerinin, TEİAŞ’ın elektrik iletim hattına ilişkin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihaleyi, hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde teklif vermelerine karşın üstlendikleri öğrenildi.

BirGün Mustafa Bildircin'in haberine göre, TBMM Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün (TEİAŞ) 2017 ve 2018 yılına ilişkin mali hesapları masaya yatırıldı. TEİAŞ’ın 7 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, “Verbena-Alibeyköy EİH’nin Tasfiye Sonrası Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesi gündeme geldi.

CHP Milletvekili Atilla Sertel, Kolin-Armin ortaklığının kazandığı ihaledeki kafa karıştıran unsurları komisyonun gündemine taşıdı. TEİAŞ’ın 7 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ihalede pazarlık yöntemi kullanıldı. İdareye, yalnızca davet edilen isteklilerin teklif verebilmesi olanağını sunan pazarlık yöntemi kullanılan ihale, 2 Ekim 2020 tarihinde sonuçlandırıldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan ihale dosyasına göre işi Kolin ve Armin Elektrik şirketleri üstlendi.

Öngörülen maliyet 55 milyon TL

TEİAŞ’ın Kolin ve Armin şirketleri ile imzaladığı sözleşmenin bedeli 59 milyon 879 bin TL olarak kayıtlara geçirildi. İhale dosyasında, en düşük teklifin de 59 milyon 879 bin TL ile Kolin ve Armin şirketlerince verildiği belirtildi. Ancak idare tarafından işin yapımı için belirlenen maliyetin, “En düşük teklifin” altında olması dikkati çekti. Buna göre, 59,8 milyon TL’ye yükleniciye bırakılan iş için öngörülen maliyet 55 milyon TL oldu.

CHP Milletvekili Atilla Sertel, TEİAŞ’ın son beş yılda Kolin, Cengiz ve Limak gruplarına verdiği ihalelerin yaklaşık maliyetini sordu. Sertel, yine son beş yılda pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin ve ihaleleri üstlenen firmaların açıklanmasını istedi.