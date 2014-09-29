‘Tehlikeyi hafife aldık’



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, uçaklar pazar akşamı Coneco Kompleksi'nin mescit girişini bombaladı. IŞİD militanlarının kontrolünde olan komplekse düzenlenen bombardımanda çok sayıda cihatçının yaralandığı bildirildi. Kuruluşun Başkanı Rami Abdül Rahman, Coneco'nun Suriye'nin en önemli doğalgaz tesisi olduğunu açıkladı. ABD'nin Ortadoğu'yu da kapsayan Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) verdiği bilgilere göre, pazar akşamı ise küçük rafineriler ve IŞİD'in Rakka kentindeki komuta merkezi hedef alındı.

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakına Kobani'ye yönelik IŞİD saldırısının arttığı bildiriliyor. Kürt ve Suriyeli kaynakların verdiği bilgilere göre, kent top atışlarının hedefinde. IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine saldırısı yaklaşık bir hafta öne başlamış ve on binlerce mülteci Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmıştı.

Obama'dan özeleştiri

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama CBS televizyonu ile bir mülakatında, ABD istihbaratının Suriye'deki IŞİD örgütlenmesini hafife aldığını söyledi. Obama aynı zamanda, Irak Ordusu'nun IŞİD'le mücadeledeki gücünün ise büyütüldüğünü söyledi. ABD Başkanı, radikal İslamcıların Suriye'deki iç savaştan beklentilerin ötesinde bir fayda sağladığını açıkladı ve Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'in açıklamalarına da atıfta bulundu. Clapper, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamalarda, ABD'nin IŞİD'in böylesi bir başarı sağlayacağını tahmin etmediğini söylemişti. Clapper, Irak güvenlik güçlerinin de IŞİD karşında bu kadar çabuk pes edebileceğine ve kaçacağına ihtimal vermediklerini açıklamıştı.

Avrupa'dan destek artıyor

Eylül ayından bu yana ABD ve Arap müttefiklerinin oluşturduğu koalisyon, Irak'ın yanı sıra IŞİD'in Suriye'de kontrol altında tuttuğu bölgelere de havadan bombardıman düzenliyor. Fransa ve İngiltere de bir süredir koalisyonun hava operasyonlarını destekliyor. Danimarka, Belçika ve Hollanda'da koalisyona destek açıkladı.