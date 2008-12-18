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Tehlikeli tahrik sürüyor: 2 cami daha yakıldı

İstanbul Anadolu yakasında, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde 10 günde 11 cami ateşe verildi. Polis, kundakçıların peşinde

18 Aralık 2008 02:00

Üsküdar ve Pendik’te iki camide daha yangın çıktı. Yangınlardan birinin kundaklama sonucu çıktığı kesinleşti

İstanbul’daki esrarengiz cami yangınlarının çıkış nedenleri araştırılırken, dün iki camide daha yangın çıktı. Yangın çıkan cami sayısı 11’e yükseldi. Üsküdar Acıbadem’deki Ahmet Süt Camii ile Pendik Dolayoba Camii’nde çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlardan birinin kundaklama sonucu çıktığı anlaşılırken, diğerinin nedeni araştırılıyor.

Yine imam odası
Acıbadem Ahmet Süt Sitesi Gömeç Sokak’taki Ahmet Süt Camii’nde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını farkeden çevredeki çocuklar, itfaiyeye haber verdi. Diğer yangınlar gibi yine imam odasında başlayan yangına, ilk müdahaleyi çevre sakinleri yaptı.
Kısa sürede gelen Kadıköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis, vatandaşların cami çevresinde şüpheli iki kişi gördüklerini söylemesi üzerine araştırma başlattı.

Cemaat söndürdü
İkinci yangın ise Pendik, Dolayoba Camii’nde çıktı. Saat 17.30 sıralarında ayakkabıların konulduğu bölüme gelen iki saldırgan, yerde serili halıları yanıcı madde döktükten sonra ateşe verip kaçtı. Yangın, cemaat tarafından söndürüldü.
Yangın çıkan camilerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlıları belirlemeye çalışan polis, yeni yangınları önlemek için de cami çevrelerinde kontrollerini sıkılaştırdı.

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