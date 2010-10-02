Tehlikeli fenomen Smackdown

T24 - İlköğretim öğrencisi Mustafa Kutlar’ın ölümü, dikkatleri okulda çocukların oynadıkları öne sürülen Smackdown oyununa çevirdi. Uzmanlar Smackdown’ın yasaklanması gerektiğini belirtiyor.





Müsabakalarda ilginç kıyafetleriyle dikkat çeken dövüşçüler, kimi zaman ring kenarındaki bir merdiveni, bazen de ellerine geçirdikleri başka bir eşyayı rakibine fırlatabiliyor.



Güngören’deki bir ilköğretim okulunda 8. sınıf öğrencisi Mustafa Kutlar’ın ölümüyle sonuçlanan yumruklu kavga sonrası velilerden birinin “Okulda Smackdown oynanıyor” demesi dikkat çekti.

Uzmanlar, Amerikan (pankreas) güreşinin bir versiyonu olan Smackdown’ın TV programı, oyuncakları ve video oyunlarının çocukları robotlaştırdığını, kesinlikle yasaklanması gerektiğini söyledi. 2000’lerin başından itibaren Türkiye’deki popülaritesi yavaş yavaş azalan Amerikan güreşi, bu kez oyun, internet ve cep telefonu yoluyla özellikle çocukları etkisi altına almaya başladı. Bir TV şovu olarak sunulan WWE’nin (World Wrestling Entertainment), Smackdown, Raw ve NXT gibi dövüşçü grupları bulunuyor. Bu gruplarda da süperstar olarak adlandırılan dövüşçüler yer alıyor.



Dövüş sırasında atılan yumruklar ve tekmeler aslında gerçeği yansıtmıyor ve dövüşçüler ciddi bir darbe almıyor. Müzikli dans şovlarıyla desteklenen WWE’nin Smackdown grubundaki dövüşler, 2009’da özel bir TV kanalında yayımlanmaya başlandıktan sonra çocuklar arasında fenomen oldu.





Teneffüste dövüş!



Adının açıklanmasını istemeyen, Küçükçekmece’de bir ilköğretim okulunda görev yapan bir rehber öğretmen, “Smackdown” programının öğrenciler üzerindeki etkilerini anlattı. Rehber öğretmen, öğrencilerin teneffüslerde kendi aralarında turnuvalar yaparak televizyonda gördükleri karakterlerle kendilerini özdeşleştirdiklerini ve kavga ettiklerini söyledi.



Pek çok ebeveynin programı izlettirmekte sakınca görmediğini dile getiren rehber öğretmen, bazı ebeveynlerin de geç saatlerdeki programı dijital uydu alıcılarındaki harddisklere kaydederek ertesi gün çocuklarının izlemesini sağladıklarını da söyledi.



Smackdown’ın çocuklar arasında bu kadar yaygınlaşması oyuncak sektörünü de harekete geçirdi. Oyuncuların maketleri hatta birbirlerine fırlattıkları masa ve sandalyelerin minyatürleri bile oyuncakçılardaki rafları süslüyor.



Türkiye’deki Smackdown fanatikleri 11 Kasım’ı iple çekiyor. Abdi İpekçi Arena’da yapılacak olan “WWE Smackdown!” gösterisinin biletleri 56-268 lira arasında değişiyor. Birçok veli çocuklarını kıramayarak aylar öncesinden gösteriye bilet aldı.





Türkiye dağılıp gidecek!



Uzmanlar bu çılgınlığın çocuklar üzerindeki olumsuz tahribatına dikkat çekerek programın yasaklanması gerektiğini vurguluyor. Görüşler şöyle:



Prof. Dr. Kerem Doksat (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı): “Böyle bir programın yayımlanması, çocukları doğrudan şiddete ve vahşete sevk etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu bir felakettir. Net olarak bu programın derhal yasaklanmasından yanayım. Türkiye’nin dağılıp gitmesi için birileri elinden geleni yapıyor. Bu programın da oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum.”



Sibel Durak (Bahçeşehir Koleji psikolojik danışmanı): “Programda kullanılan güç, çocukları çok cezbediyor. Oradaki gösterinin özel bir eğitim ve alan gerektirdiğinin farkına varamıyorlar.”

Prof. Dr. Kayıhan Aydoğmuş (Çocuk psikolojisi uzmanı): “Bu tür programlar çocukları robotlaştırıyor. Ebeveynler bu gibi programlar ve bilgisayar oyunlarıyla çocuklarının zekâlarının gelişeceğine, girişimciliğinin, cesaretinin artacağına dair yersiz kanaatlere sahip.”





