-TEHDİTÇİ KOCAYA SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO TRABZON (A.A) - 04.08.2010 - Trabzon'da, boşanmak istediği Nijerya uyruklu eşi tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle, durumu protesto etmek için Atatürk anıtına çelenk koymak isteyen kadın polislerce engellendi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Adliyesi'nde boşanma davası açtığı Nijerya uyruklu eşi Olaratumi Olakunle Onayemi'nin, kendisini, çocuğunu kaçırmakla tehdit ettiğini ileri süren Ayten Onayemi, durumu polise bildirdi. Şikayet başvurusuyla yetinmeyen Ayten Onayemi bir de protesto eylemi planladı. Üzerinde, ''kendi şehrimde güvenli, onurlu ve huzurlu yaşamak istiyorum'' yazılı siyah çelenk hazırlayan Onayemi, Trabzon Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na bırakarak eşini protesto etmek istedi. Kentte, yöresel el sanatları ürünleri satan bir dükkan işlettiği öğrenilen Onayemi'ye, gösteri için izin almadığı gerekçesiyle polislerce izin verilmedi. Protesto eylemini gerçekleştiremeyen Onayemi, ifadesinin alınması için Trabzon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.